Alla徐韻婷／當《天鵝湖》旋轉起舞，俄羅斯就有大事發生了？！

(文／Alla（徐韻婷），輯／一刻鯨選)

「莫斯科大劇院」是俄羅斯音樂跟劇院的中心，更是俄羅斯芭蕾的重心，它的芭蕾舞團是目前世界上最大的芭蕾舞團，有超過200名舞者，在過去百年之間孕育出無數的芭蕾巨星，在世界的舞台上閃耀。來到俄羅斯旅遊的每個遊客，就算不懂音樂跟舞蹈，都會希望在俄羅斯的劇院看一場《天鵝湖》。

莫斯科大劇院（圖片來源：一刻鯨選提供）

但芭蕾舞劇不僅僅只是在大劇院上演而已──將時間回到1991年08月19日。

這一天早上起床了以後，俄羅斯人打開家裡的電視，發現電視上沒有平常看得到的新聞跟肥皂劇，僅有的四台頻道通通都在播放《天鵝湖》，就連打開廣播也一樣在播放《天鵝湖》的音樂。垂死的白天鵝墊起腳尖、舞著雙臂，背對著觀眾出場了；大提琴拉出大家耳熟能詳的背景音樂。「天鵝之死」這段獨舞是天鵝湖中最著名的片段，但在這時候卻帶著不祥的徵兆。電視螢幕上的芭蕾舞者仍然墊著腳尖優雅地旋轉、跳躍，但大家都隱隱知道有什麼大事正在發生。民眾們交頭接耳地討論，卻沒有人真正知道答案，於是大家走上街道聚集在一起。

這是1991年蘇聯解體前夕的時刻，國內政治動盪不安。以《天鵝湖》作為序曲，反對改革開放的保守派，趁著當時蘇聯最高領導人「戈巴契夫」休假的時候發動了政變。坦克車開上了莫斯科街頭，大劇院前的道路站立著軍人。這場政變並沒有持續太久，不過三天，就被後來的俄羅斯總統「葉爾欽」平定了下來。而政變期間陪伴著蘇聯民眾的，就是電視上的芭蕾舞者，還有重覆播放的天鵝湖音樂。

類似這樣的情形並不只有一次，在很多歷史關鍵時刻，一旦領導人或政府重要官員逝世，取代發布訃聞，蘇聯電視上會改為播放《天鵝湖》──在這個國家，只要天鵝起舞，老百姓就知道有大事發生，不妙了！

天鵝湖。（圖片來源：一刻鯨選提供）

為什麼要選用《天鵝湖》來取代政要們逝世的新聞呢？

這是因為除了《天鵝湖》在芭蕾舞劇裡的代表性以外，古典芭蕾講求「紀律」、「統一」的審美，也十分呼應著蘇聯政府的訴求。而《天鵝湖》的「死亡」意象，更呼應到國喪的悲劇性。所以蘇聯時期電視台選擇播放《天鵝湖》，來暗示官員們過世，似乎也蠻合情合理的。而透過這樣隱晦的暗示，讓老百性暫時抓不到頭緒，其實也為了蘇聯政府爭取了更多討論接班人選的時間。

芭蕾根植俄羅斯的土壤上、深入了俄羅斯人民的心靈，數百年來不管政權更迭，舞台上美麗的芭蕾舞者都以曼妙的舞姿、優雅的身段，安慰著這片土地的人民。芭蕾以墊起的足尖、旋轉、跳躍，在舞台上構築了許多場景：在《胡桃鉗》裡，我們看到了純真孩童對於聖誕節的美好想像；在《天鵝湖》裡面，我們了解愛跟正義能夠戰勝邪惡；在《火鳥》裡面，我們勇敢的伊凡王子奮勇對抗魔王──藝術真的可以撫慰人民的心靈。

在歷史上，俄羅斯從來不是一個平靜的國家，所以芭蕾給予俄羅斯人的，並不只是一座華麗繽紛的舞台，而是為觀看芭蕾的俄羅斯人，描繪出一個獨特的世界觀。舞台上構築的正好是俄羅斯人對於美好世界的想像，一個雖然艱辛又充滿挑戰，但公平與正義終會戰勝一切的世界；另一方面，芭蕾嚴謹的規則跟整齊劃一的動作，在專權的帝俄跟蘇聯統治者眼中看來，代表的正是紀律、規範跟一致性，而這正是統治者所需要的絕佳典範。

芭蕾之於俄羅斯的意義，絕對不只是一種藝文演出，它更是苦難人民的心靈出口，也是政府管理民眾的良好宣傳工具。