2021臺南文學獎「宅南好日」　7/31前歡迎書寫臺南日常及文學態度

第十一屆臺南文學推廣活動以「宅南好日─態度超南寫」為題，強調出屬於臺南的文學態度，只有身為臺南人、喜愛臺南的你才寫得出來。此外，今年還首度推出線上徵稿，歡迎在家防疫的同時，踴躍寫出你的文學態度。

文化局表示，本年度徵文類別包括：臺語短篇小說、臺語散文、華語散文、華與現代詩、古典詩、劇本、兒童文學；青少年組/新詩、散文；臺南鹹酸甜組等共10組，總獎金近100萬元。今年首度特別推出的「臺南鹹酸甜組」，不限文類、不限國籍，邀請所有文字愛好者書寫臺南日常，收件時間即日起至7月31日止。徵選資格、徵件方式與作品規範等相關細節，請參考本活動官網查詢：「臺南文學獎」活動專屬官網。

本屆文學獎為因應新冠肺炎全國三級警戒，原訂5月起展開的校園推廣活動，將延期舉行，今年講師陣容包含作家李屏瑤、陳柏青、蔡傑曦、翁禎翊、張嘉真等，他們將分別於南大附中、南寧高中、港明高中、善化高中、後壁高中接力舉行講座，透過新一代作家自身經驗的分享，協助年輕學子在文學的世界中找群閱讀與寫作的樂趣。主辦單位還特別邀請臺南二中「圈圈戲劇社」擔當讀劇演出的表演團體，呈現第十屆臺南文學獎劇本首獎〈洗衣機吐，洗衣機吐〉，也歡迎愛好文學讀劇的您一同欣賞這獨特的文學盛宴。