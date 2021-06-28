防疫再掀數位閱讀風氣！電子書閱讀人數成長137% Hami書城邀長輩同樂送「樂齡手機課」

今年5/15雙北升三級警戒、5/19台灣首次進入新冠疫情的三級警戒實戰，居家辦公、遠距上課等促使民眾宅在家的機率增加，也帶動數位閱讀的新一波成長。擁有國內最多電子書月租用戶的Hami書城，有電子雜誌、報紙及書籍等品項，5/15~6/15電子書籍的閱讀人數較疫情前成長137%，成長幅度高於閱讀電子報紙及雜誌，說明台灣民眾防疫待在家的時間變長後，更願意選擇需要長時間閱讀的書本，以下為Hami書城觀察民眾從防疫升級以來，在數位閱讀出現了哪些不同以往的改變。

現象一：雜誌閱讀時間大增 兒童雜誌成長近三倍

Hami書城月讀包用戶的閱讀時間在疫情期間創新高，當中以電子雜誌的閱讀時間成長122%最多，其次為報紙。有別於電視新聞與網路訊息的雜亂，從升三級警戒以來的熱門下載雜誌可以發現，民眾還是依賴報紙及雜誌媒體的求證報導，而商業財經類雜誌，也是疫情期間最受關注的議題。包含商業周刊《疫苗爭議全解讀》、今周刊《疫苗之亂，火線25問》、遠見雜誌《抗疫持久戰，開打!》等，雜誌上架當周的下載數都超出過往。另外因全國停課也讓兒童學習雜誌閱讀時間成長298%，語言學習類雜誌增長157%，而Hami書城從5/26起每天上架當天《國語日報》，讓在家學習的孩童們也能每天讀到《國語日報》，Hami書城月讀包並有文化部中小學生優良課外讀物等書刊，滿足各種閱讀需求。

月讀包擁有電子雜誌、報紙及書籍等品項，其中報紙一向為民眾花最多閱讀時間的內容，在這段疫情期間也不例外，由於月讀包提供的是原版面報紙，版型與紙本報紙相同，不少有紙本報紙閱讀習慣的民眾，特別是熟齡族群，在疫情期間不必出門，就可以在月讀包裡翻閱聯合報、經濟日報、自由時報、工商時報等各大報紙，方便又安全。

現象二：宅家閱讀工具書最夯 瘦身與美食兩類都需要

三級警戒期間，電子書的閱讀人數大增137%，除了報紙、雜誌是讀者每天必定關注的焦點外，這段期間Hami月讀包每週三更新的限時下載書熱門閱讀類型也出現變化，在疫情升溫前最多人閱讀的電子書為投資理財類型，但近一個月最多人閱讀的刊物則是《50組在家徒手健身腹腿臀計畫》、《Amyの私人廚房：抓住全家人味蕾的100道家常菜》及《Excel精算速學500招》等實用的工具書，WFH讓民眾開始想方法讓生活變得更好，當健身房不能去、全家在家吃飯、工作時遇到Excel的問題卻沒同事在旁可問時，Hami書城月讀包就成為民眾居家自學的好幫手。

邀長輩數位閱讀同樂 Hami書城免費送樂齡手機課

Hami書城月讀包擁有萬本以上的當期主流報紙、雜誌、暢銷書、有聲書及AR(擴增實境)電子書，單一帳號最多可登入五個裝置，內容老少咸宜，在疫情期間可分享你的月讀包給在家無法出門的長輩，不僅可以閱讀，更有質量豐富的有聲內容，讓長輩獲得聲音的陪伴。即日起至7月底前，凡線上申租Hami書城月讀包的新用戶就送價值$499元的「線上樂齡手機課」，教熟齡族輕鬆學會使用智慧型手機及Hami書城月讀包服務，邀請樂齡讀者用最划算的價格，一起在家共享數位閱讀的樂趣。

活動詳情請見Hami書城官網 https://bookstore.emome.net/