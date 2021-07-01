臺灣文學傑出博碩士論文獎，開始徵件

為鼓勵臺灣文學研究風氣，國立臺灣文學館「臺灣文學傑出博碩士論文獎」提供博士論文8萬元、碩士論文5萬元，歡迎具有中華民國國籍，且為教育部立案之公私立大學校院畢業之博碩士，以臺灣文學為主題之學位論文（不包含以文學作品替代之學位論文）提出申請，今（2021）年度申請期間為7月1日起至7月31日止。

臺文館長蘇碩斌表示，論文獎的目的是希望鼓勵國內致力臺灣文學研究的博碩士生發揮創意、深化研究，獎助名額每年以博士2名、碩士5名為原則，並得增列佳作若干名，致贈獎狀乙紙。獲獎者將安排於「全國臺灣文學研究生學術論文研討會」接受贈獎，並發表論文。

提出申請之博、碩士論文必須以申請期限截止日（7月31日）前2年內完成者為限，範疇包括古典文學、現代詩、散文、小說、戲劇、兒童文學、報導文學、民間文學、文學史、文學批評、文化研究、文學與電影、文學與媒體等與臺灣文學相關主題。詳細規定請上臺灣文學館官網查詢（首頁／最新消息／徵稿訊息）。