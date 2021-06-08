文學抗疫線上展 「向海致敬」今日登場

自5月中旬開始，全臺疫情急速升溫，從一開始只在北部，至今全國實施的三級警戒，行政院在6月7日拍板定案，確定三級警戒延長到6月28日為止，後續是否提升至四級，可說沒人心裡有個底。 現階段三級警戒，

2021-06-08 10:00