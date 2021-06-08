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文學抗疫線上展 「向海致敬」今日登場

聯合新聞網 / 國立臺灣文學館
「文學抗疫，雲端相遇」首檔6月8日「航向浩瀚──臺灣海洋文學特展」，呼應世界海洋日，今率先上線。（圖／國立臺灣文學館提供）
「文學抗疫，雲端相遇」首檔6月8日「航向浩瀚──臺灣海洋文學特展」，呼應世界海洋日，今率先上線。（圖／國立臺灣文學館提供）

疫情生活，豈能只是追劇？國立臺灣文學館「文學抗疫，雲端相遇」每月推一檔文學展，雲端閱讀體驗，是氣質宅的最佳補帖，首檔6月8日「航向浩瀚──臺灣海洋文學特展」呼應世界海洋日率先上線。

「海洋文學特展」陳列臺灣重要的海洋書寫及思維，深刻表現「向海致敬」，臉書粉絲頁也同步舉辦抽獎活動，以帶動大朋友與小朋友的互動與參與。臺文館每月也將持續推出10檔線上展覽，各檔都有應景即時的主題，包括8月的原住民口傳文學、暑假的兒童文學等，只要滑動螢幕或滑鼠，就能感受文學相伴，宅在家防疫也能吸飽的文青氣質。

「文學抗疫，雲端相遇—Click，線上陪你度小月」是臺文館防疫的特別企畫，臺文館長蘇碩斌表示，臺文館逐步建置的「文學虛擬博物館」有更豐富的內容，包括虛擬實境體驗、臺灣文學史知識、文學踏查路徑、共創平台等主題，例如虛擬實境可使用手機附加VR載體720度旋轉觀看，也能點選單一藏品物件看仔細，充分享受一機在手、文學暢快探索的樂趣。

●「文學抗疫，雲端相遇—Click，線上陪你度小月」、或由國立臺灣文學館官網點選進入。

●臺灣文學虛擬博物館：立即查看


博物館 國立臺灣文學館 疫情 原住民 文青

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