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土耳其的「海鼻涕」？海洋窒息的濃稠黏液大孳生

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2021打狗鳳邑文學獎「字游之海」，熱烈徵件中

聯合新聞網 / 讀.書.人
2021打狗鳳邑文學獎「字游之海」，截稿時間為7月30日(五)，邀請大家一起來用字游書寫你的自由！（圖／聯合文學雜誌提供）
2021打狗鳳邑文學獎「字游之海」，截稿時間為7月30日(五)，邀請大家一起來用字游書寫你的自由！（圖／聯合文學雜誌提供）

一年一度南臺灣文學盛事，「2021打狗鳳邑文學獎」徵文活動開跑，即日起自7月30日(五)截止，徵文對象不限國籍，不限主題，邀請全國各方創作好手踴躍響應，注入文學新能量。

今年文學獎主題為「字游之海」，猶如高雄地圖幻化而成的魚，優游於文字浪潮中，游出自己喜歡的模樣。透過書寫，寫下城市的美好，寫出最在地的精神、最土地的溫暖與聲音，無論從何而來，海洋城市都會接受你，用最無拘無束的想像，展現創作的自由。

本次徵選類別為小說、散文、新詩及臺語新詩，每組的得獎名額各4名，總獎金為124萬元。邀請大家一起來用字游書寫你的自由！

報名簡章下載可點擊：

高雄市政府文化局https://bit.ly/3fv2inH

◆打狗鳳邑文學獎網站：https://tfliterature.khcc.gov.tw/

◆2021打狗鳳邑文學獎徵文簡章：立即下載

文組別：

小說｜6,000-20,000字

散文｜5,000字以下

新詩｜50行以內

臺語新詩｜50行以內


徵文 文化局 文組 高雄市

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