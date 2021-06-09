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2021打狗鳳邑文學獎「字游之海」，熱烈徵件中
一年一度南臺灣文學盛事，「2021打狗鳳邑文學獎」徵文活動開跑，即日起自7月30日(五)截止，徵文對象不限國籍，不限主題，邀請全國各方創作好手踴躍響應，注入文學新能量。
今年文學獎主題為「字游之海」，猶如高雄地圖幻化而成的魚，優游於文字浪潮中，游出自己喜歡的模樣。透過書寫，寫下城市的美好，寫出最在地的精神、最土地的溫暖與聲音，無論從何而來，海洋城市都會接受你，用最無拘無束的想像，展現創作的自由。
本次徵選類別為小說、散文、新詩及臺語新詩，每組的得獎名額各4名，總獎金為124萬元。邀請大家一起來用字游書寫你的自由！
報名簡章下載可點擊：
◆高雄市政府文化局：https://bit.ly/3fv2inH
◆打狗鳳邑文學獎網站：https://tfliterature.khcc.gov.tw/
◆2021打狗鳳邑文學獎徵文簡章：立即下載
徵文組別：
小說｜6,000-20,000字
散文｜5,000字以下
新詩｜50行以內
臺語新詩｜50行以內
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