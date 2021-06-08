居家抗疫抗無聊 「免費小說專區」現正開放中！
自5月中旬開始，全臺疫情急速升溫，從一開始只在北部，至今全國實施的三級警戒，行政院在6月7日拍板定案，確定三級警戒延長到6月28日為止，後續是否提升至四級，可說沒人心裡有個底。
現階段三級警戒，居家防疫讓我們活動空間急遽限縮，如何讓這不平常的平常過的有滋有味，讓居家不無聊，人們更願意待在家中，是對抗疫情的重要關鍵之一。聯合線上旗下小說閱讀創作平台【讀創故事】為了讓讀者在家防疫不無聊，更願意留在家裡，推出「免費小說專區」，免費專區內不僅有霸道總裁、傲嬌王爺陪你一同度過居家時光，還有各類穿越穿書等腦洞大開的精彩故事帶你遊歷不同世界，更有玄幻仙俠類的修仙小說，在家就可以跟著主角來一趟異世冒險！
從今天起，歡迎所有為抗疫盡一份心力的居家朋友們到【讀創故事】的「免費小說專區」，免費暢讀所有小說，讓您在家防疫期間盡情閱讀，拓寬你的小世界！
【讀創故事】的「免費小說專區」
◆即日起至6/28
◆了解更多：立即前往「免費小說專區」
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