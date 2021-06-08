疫期「力量書單」網路票選活動，加碼再抽限量防疫閱讀包！
居家防疫不無聊！聯合線上電子書服務「udn 讀書吧」為響應國資圖、中信銀行、中信兄弟共同攜手舉辦「2021閱讀全壘打 夢想象前行」活動，即日起至6月30日期間，無論是電子書或雜誌，皆享單本88折、2本以上82折的優惠，歡迎民眾居家防疫的同時，也別忘了趁機好好充實自我、享受閱讀樂趣！
防疫四大力量書單，你最需要什麼力呢？6/30前歡迎踴躍投票，或填寫「其他」分享你的力量書單，留下聯繫email（僅供本次活動使用），即有機會獲得「防疫閱讀包」，投票次數越多，中獎機會越大！「防疫閱讀禮包」限量10組，內容物包含：精選好書、國資圖贊助小禮、讀書吧帆布袋，歡迎民眾踴躍響應。
注意事項：
投票結果，將於結束後七個工作日內公布得獎人名單，並將email發信通知取獎。
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