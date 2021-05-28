2021閱讀全壘打的健康守備書單　udn讀書吧陪你「疫」起讀

國立公共資訊圖書館（簡稱「國資圖」）攜手及中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）中信兄弟棒球隊（簡稱「中信兄弟」）舉辦「2021閱讀全壘打 夢想象前行」活動，因應疫情首推雲端「宅閱讀」，自今日起民眾在國資圖電子書服務平臺借閱4本「閱讀全壘打 健康E擊棒」主題書展電子書，完成活動登錄，即可抽運動元素滿滿的中信兄弟好禮。活動詳情請參照國資圖活動專頁查詢。

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助你居家防疫不無聊！聯合線上電子書服務「udn 讀書吧」為響應國資圖、中信銀行、中信兄弟共同攜手舉辦「2021閱讀全壘打 夢想象前行」活動，以及呼籲民眾透過「宅閱讀」一起在家對抗疫情。

udn 讀書吧線上主題書展以四大力量書單為主軸，包含「食在好疫力」、「在家健身力」、「養身樂活力」、「生活趣味力」應邀一起推出守備健康的防疫書單！即日起至6月30日期間，無論是電子書或雜誌，皆享單本88折、2本以上82折的優惠，歡迎民眾居家防疫的同時，也別忘了趁此機會好好充實自我、享受閱讀樂趣！