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黃忠勤／花都巴黎的城市巧思

聯合新聞網 / 一刻鯨選
印象派年代的花都巴黎，法國的城市生活美學與藝術流派（圖／一刻鯨選提供）
印象派年代的花都巴黎，法國的城市生活美學與藝術流派（圖／一刻鯨選提供）

(文／黃忠勤，輯／一刻鯨選)

巴黎，包含著許多人對美好城市的嚮往，也有著花都、藝術之都的名聲，但是這樣一個享有盛名的都市，其實也有過醜小鴨變天鵝的經歷，這一段歷史就是在1853到1870年代，由拿破崙三世主導的「巴黎城市現代化」。

原本的巴黎城市和現在有很大的差距，當時不僅房屋老舊、巷弄狹窄陰暗、許多人工大大小小的河流流經都市，市民垃圾也直接往裡面倒，所以不僅僅是治安容易出問題、連基本的清潔衛生都做不好。

塞納河支流布維爾河（圖／引用自Wikimedia Commons）
塞納河支流布維爾河（圖／引用自Wikimedia Commons）

就是在這樣的背景下，巴黎執行了城市現代化，從原本的12個區，拓展為20個區，從圖片上可以看到，沒有數字、顏色比較深的部分，就是我們所謂的郊區，所以他把郊區，很多其他的城市、小城、小鎮全部納入巴黎這個城市的範圍。

拿破崙三世和奧斯曼在法蘭西第二帝國時期修建的大道和街道（圖／引用自Wikimedia Commons/作者：Dimitri Destugues）
拿破崙三世和奧斯曼在法蘭西第二帝國時期修建的大道和街道（圖／引用自Wikimedia Commons/作者：Dimitri Destugues）

將近20年的時間，拆掉了違章建築、小街道、小巷子，做出很多的我們所謂林蔭大道，也才有空間容納新的建築，慢慢變身成為我們所熟悉的巴黎。

在當時的城市設計裡還有一個概念，就是「城市的家具」（Mobilier urbain），拿破崙三世跟執行城市現代化的歐斯曼爵士都覺得說，城市就是像家裡的客廳一樣，所以我們也要有很多大家看得到的所謂城市的家具。

所以我們在大道旁邊可以看見貼滿各種宣傳物的Morris柱子（莫里斯柱）、富有城市人文氣息的書報攤、精雕細琢在街上提供給市民飲水的小噴泉飲水機、綠地公園裡的長凳，當然還有在夜晚閃耀，漂亮的燈柱。

這就是花都巴黎的華麗變身，大家今天看到的巴黎，基本上延續著100多年前的設計，流傳至今，也成為許許多多藝術家歌頌傳揚的美好城市。

．作者黃忠勤

旅居法國20多年，法國國家級藝術導覽員，獨立藝文顧問與藝文講師，積極協助台法的藝術文化交流。

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巴黎 法國 建築

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