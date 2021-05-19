黃忠勤／花都巴黎的城市巧思
(文／黃忠勤，輯／一刻鯨選)
巴黎，包含著許多人對美好城市的嚮往，也有著花都、藝術之都的名聲，但是這樣一個享有盛名的都市，其實也有過醜小鴨變天鵝的經歷，這一段歷史就是在1853到1870年代，由拿破崙三世主導的「巴黎城市現代化」。
原本的巴黎城市和現在有很大的差距，當時不僅房屋老舊、巷弄狹窄陰暗、許多人工大大小小的河流流經都市，市民垃圾也直接往裡面倒，所以不僅僅是治安容易出問題、連基本的清潔衛生都做不好。
就是在這樣的背景下，巴黎執行了城市現代化，從原本的12個區，拓展為20個區，從圖片上可以看到，沒有數字、顏色比較深的部分，就是我們所謂的郊區，所以他把郊區，很多其他的城市、小城、小鎮全部納入巴黎這個城市的範圍。
將近20年的時間，拆掉了違章建築、小街道、小巷子，做出很多的我們所謂林蔭大道，也才有空間容納新的建築，慢慢變身成為我們所熟悉的巴黎。
在當時的城市設計裡還有一個概念，就是「城市的家具」（Mobilier urbain），拿破崙三世跟執行城市現代化的歐斯曼爵士都覺得說，城市就是像家裡的客廳一樣，所以我們也要有很多大家看得到的所謂城市的家具。
所以我們在大道旁邊可以看見貼滿各種宣傳物的Morris柱子（莫里斯柱）、富有城市人文氣息的書報攤、精雕細琢在街上提供給市民飲水的小噴泉飲水機、綠地公園裡的長凳，當然還有在夜晚閃耀，漂亮的燈柱。
這就是花都巴黎的華麗變身，大家今天看到的巴黎，基本上延續著100多年前的設計，流傳至今，也成為許許多多藝術家歌頌傳揚的美好城市。
．作者｜黃忠勤
旅居法國20多年，法國國家級藝術導覽員，獨立藝文顧問與藝文講師，積極協助台法的藝術文化交流。
．更多 黃忠勤的印象派年代的花都巴黎(法國的城市生活美學與藝術流派)內容｜點我下載聆聽
．一刻鯨選
．一刻鯨選｜聲音知識的傳遞者
由一群熱愛生活、喜愛聲音的深海鯨編們組成的團隊，每日每日，在知識深海裡優游，努力地將滋養心靈的點滴化作聲音，只願能與您分享一刻的感動。
FB粉絲團｜https://www.facebook.com/jinfmnet/
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言