臺文館「百年情書特展」 用情書傳遞無情世道中的炙熱心意

1921年臺灣文化協會成立的100年前，文化運動就是知識分子使盡方法，向大眾傳遞一封又一封名為「啟蒙」的情書！他們是作家、畫家、音樂家、劇場人、舞蹈家，一群滿腔熱血的青年，熱烈地想要擁抱群眾。國立臺灣文學館即日起盛大推出「百年情書‧文協百年特展」，以三大展區、六封情書，帶領觀眾感受這份橫亙百年的炙熱情意。

文化部主任秘書陳登欽表示，百般佩服臺灣文學館以情書主題的展覽來呈現文協，文化部也呼應百年前文協的啟蒙精神，將在10月17日臺灣文化日這天推出許多精彩活動。現代的臺灣面臨更多的考驗，但如同賴和所寫的：前進才有光亮，才有方向，才會有希望，夥伴們快點跟上一起前進，就會有力量。

臺文館長蘇碩斌說明，百年前的知識分子鼓吹大眾追求知識、啟蒙覺醒，相信總有一天過著自立、自由、自治的生活。他們如此深情，相信美好未來。臺文館將文協留下的痕跡化為情書，請你來投入當代的感情、摸索永恆的價值，在文協百年之際，不讓歷史歸零，而是從一開始。展覽開幕當日文協成員莊松林之子莊明正、陳澄波文化基金會董事長陳立栢、導演鄭有傑等貴賓應邀出席開幕典禮，場面溫馨熱鬧。

以「深僞技術」將六位代表性的文協人：賴和、盧丙丁、李獻璋、陳澄波、林氏好、楊逵於現代重現（圖／國立臺灣文學館 提供）

臺文館表示，有別以往文學展覽的沉重感，以嶄新、清新的主題企劃，將文協知識分子擬人化為「你」，大眾為「我」，展開一場知識分子以情書追求大眾的故事。並以六位代表性的文協人：賴和、楊逵、盧丙丁、林氏好、陳澄波、李獻璋為展區說書人。展區分為「在啟蒙的浪頭上我等你」、「我們之間竟如此近」、「起身一起回望光源的影」，分別說明1920-1940年代知識分子與大眾纏綿的關係，以及百年後逐漸沈澱遺忘的文協足跡。

第一次展出的《蔡培火日記》（圖／國立臺灣文學館 提供）

展覽共展出百餘件作品，包括賴和手稿、白話字文獻、第一次展出的《蔡培火日記》等珍貴資料，在繪畫方面與財團法人陳澄波文化基金會合作，展出陳澄波、李澤藩、洪瑞麟、陳植棋作品，其中，陳英聲作品是首次公開展示；在音樂方面，由曲盤聽講文化工作室黃士豪提供日治時期民間笑話、歌仔戲、流行歌等曲目，請民眾停下腳步，聆聽唱片以78轉的速度，將滿滿情意化為音律向你靠近。

此外，這次展覽主視覺十分有趣，特別邀請去年以《親愛的房客》入圍第57屆金馬獎最佳導演的鄭有傑擔任攝影及演員，化身傳遞情書的角色。展場還有播放李家驊導演拍攝的《午前的懸崖》影片，片名來自「台灣文學全集1」龍瑛宗《午前的懸崖》，象徵臺灣文學經歷兩個時局，仍是站在文化場域的懸崖邊，期待民眾以新觀點看文化協會，以及思考百年後之於臺灣的影響。「百年情書‧文協百年特展」展期自即日起至2022年1月2日止，歡迎民眾至臺灣文學館展覽室D觀賞。

「百年情書‧文協百年特展」展場布置。（圖／國立臺灣文學館 提供）