國家漫畫博物館籌備小隊辦理「畫我‧短漫畫比賽」即日起徵件至5/31止

臺灣漫畫歷經50至60年代由《諸葛四郎》等作品帶領武俠漫畫的風潮，以及80至90年代新一波臺灣原創漫畫的萌芽茁壯，近年來臺灣漫畫創作因著文化環境支持、市場機制日趨成熟，迎向了百花齊放、多元風格的臺漫新時代。國家漫畫博物館籌備小隊（以下稱籌備小隊），為讓民眾能從各種生活創作題材親近漫畫創作，規劃以表達自我角度為主題「畫我‧短漫畫比賽」活動，比賽為4頁至8頁A4短漫畫，黑白或彩色漫畫、電繪或手繪皆可投稿，收件時間自110年4月1日（四）至5月31日（一）止，以郵戳時間為準。

漫畫工作坊學員們秀出自己的創作成果，漫博館表示現正推出短漫畫創作比賽至5月31日止，歡迎民眾投稿參加。

文化部於108年委託國立臺灣歷史博物館協助籌備國家漫畫博物館軟體規劃，109年8月成立籌備小隊，進行文化部暫管漫畫文物整飭、蒐藏重要漫畫歷史資料，辦理漫畫史料研究計畫，籌畫漫畫推廣講座、特展與刊物發行。規畫此次活動，則希望透過比賽聚集喜愛漫畫的素人創作者、剛起步要投入漫畫創作的新興創作者等，以「我」的視野，將想表達的意念、價值與話語，透過漫畫圖文創作之特質，分享獨特的自我價值、人我關係的想法與各種情感。籌備小隊希冀透過此活動讓更多愛好漫畫者拿起畫筆，分享夢想、生活點滴、生命甘苦等，以漫畫進行一場自我對話的旅程。

學員們於課程結束後交流與欣賞彼此作品，每一本漫畫都充滿獨特魅力。

本次比賽組別分為大專社會組與學生組兩個組別，每組取優勝獎1名、佳作獎5名、入圍獎4名、網路人氣獎1名。此外為促進民眾參與，比賽作品將於6月4日（五）至6月21日（一）進行網路人氣投票活動，歡迎民眾票選最喜愛之作品，正確預測網路人氣獎的民眾（共15名）還可獲得精美小禮物。主辦單位將於7月4日（日）舉辦頒獎典禮，比賽入圍決審與網路人氣獎的作品就有機會於國立臺灣歷史博物館展出。

更多比賽相關資訊請上臺史博官網（https://bit.ly/3mYLqcb）查詢，或追蹤國家漫畫博物館籌備小隊粉絲專頁（https://bit.ly/3e7jG0X）。