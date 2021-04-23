原來世界閱讀日是浪漫的節日，今天就選本甜蜜的小說閱讀吧！

1995年起聯合國教科文組織(UNESCO)，把4月23日定為「世界閱讀日」原因在於這一天是英國大文豪莎士比亞與西班牙文學大師塞凡提斯逝世的日子。

同時，這一天也是許多著名作家的誕辰。因此，這一天不僅是「世界閱讀日」也被定為「版權日」。

不過，閱讀與4月23日的關聯，最早源自西班牙的浪漫節日「聖喬治屠龍紀念日」。

傳說中聖喬治在屠龍救了公主之後，摘下玫瑰花送給公主，作為愛的禮物，公主也回贈象徵知識和力量的書籍。

至此每年4月23日便有戀人之間互贈花與書籍的浪漫傳統，每年這個時節書香花香充滿西班牙的各個角落。

在這浪漫的世界閱讀日，最適合挑一本甜蜜蜜的網路小說來閱讀了。

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