2021閱讀背包客「島嶼式市集」 國資圖邀您一起航向讀旅的航道！

為慶祝2021 年世界閱讀日，國立公共資訊圖書館4月24日(六)上午10:00-17:00舉辦「閱讀背包客-漂遊市集」活動，桌遊解謎島、職涯探索島、萬卷藏書島、健康檢測島、旅行紀錄島、輕食飲品島等六大特色島嶼式市集，邀讀者體驗國旅新玩法-跳島閱讀小旅行，讓讀者一次體驗全國最接地氣的特色店家！各攤位無不絞盡腦汁，規劃各式有趣的活動內容、提供逾千款爆款商品，滿足老中青少幼的跨世代需求，保證物超所值。邀讀者帶上一本書去旅行，在旅行的餘裕中，與美好的閱讀時光相遇，在步履不斷前行的時刻，也看見臺灣的獨特魅力。

漂遊市集&小型國際書展 體驗跳島閱讀小旅行

若讀者想要從更大量的閱讀中找尋旅遊靈感，不妨挪出一天的時間，走逛「漂流遊圖書島市集」。國資圖預備了好好玩、好好吃、好好喝、好好看、好好聽的「#跳島任務」活動，讓大小朋友能夠化身成船長，享受跳島的樂趣！駛向國資圖的夢想航道，讓人生不再卡關！闖關即可用搖獎機搖出29吋防爆拉鍊行李箱等各式獎品！當天好禮不斷，如果因為疫情錯過了國際書展，千萬別再錯過這一場以你為主-「閱讀背包客-漂遊市集」

第一重好禮：知名桌遊超殺優惠、居家旅行必玩

歷年最吸客的桌遊探索島則有新天鵝堡、2Plus桌遊設計、程式老爹、大富翁等知名桌遊商聯合參展，帶來許多派對聚會、居家旅行都可以玩的桌遊，提供現場教學、試玩與限定優惠，邀民眾來現場挖寶！藉由遊戲化闖關挑戰，讓參與的朋友透過桌遊體驗截然不同的嶄新閱讀形式，並能藉由專業角度找到適合自己與孩子的桌遊。讓玩一款桌遊如同閱讀一本書，從故事背景、規則、機制運轉……一個完整流暢的遊戲體驗就像是一個作者內心故事的具現化。

閱讀背包客漂遊市集提供各項創客手作體驗 大小朋友挑戰玩創意、動腦解任務。（圖／國立公共資訊圖書館）

閱讀背包客漂遊市集將帶來新穎好玩的桌遊活動。（圖／國立公共資訊圖書館）

第二重好禮：創客手作挑戰玩創意、旅途中動腦解任務

不知道未來該怎麼走嗎?GOOGLE MAP沒辦法引導你的職涯，就讓勞動部中分署幫忙導航吧! 職涯探索島有職涯轉運輪盤讓你找到適合的職涯工具，陪伴民眾一同尋找閃亮亮的夢想! 也有「哈利找伯樂職涯魔法學院」發現了職涯魔法石的藏寶圖!勇敢的尋寶者們快來挑戰「職涯島尋寶之旅」的藏寶圖任務，挑戰成功還會送你限量小禮物喔! 亦透過創客作品展示、陀螺儀創客體驗課程等，讓大小朋友挑戰玩創意、動腦解任務。

第三重好禮：知名出版社限時特價，邀請您帶好書去旅行!

萬卷藏書島有如小型國際書展一般，可慢慢品嘗多元的創作，邀請到讀書共和國、城邦出版集團、大雁出版基地、圓神出版集團、時報出版集團、皇冠出版集團、大塊文化等知名出版社共同參與聯展，讓民眾透過出版社的新書展示，從中掌握時事與文化的脈動，透過一本本好書，探索跳島閱讀的無限可能。

第四重好禮：免費健康檢查，讓您開啟心安的旅程

健康檢測島提供整合式健康檢查，內容包含：成人健康檢查、老人健康檢查、四大癌症篩檢等免費健檢，欲參與者請記得攜帶健保卡，並留意檢查相關注意事項。

閱讀背包客漂遊市集提供免費健康檢查，讓讀者開啟心安的旅程。（圖／國立公共資訊圖書館）

第五重好禮：旅行咖的紀念品交換所 交換旅行中的感動

旅行紀錄島邀請讀者交換旅行的紀念品。旅行時難免買了很多紀念品，然而回到家不見得實用，歡迎大家帶著家裡用不到的紀念品新品來交換，以交換帶走你需要的東西，同時交換旅行中的故事。

第六重好禮：旅讀馬拉松 挑戰邊旅行邊閱讀

「全國首屆旅讀馬拉松」，在跳島的同時亦能靜心閱讀，只要參加旅讀馬拉松完賽並撰寫200字心得，即可獲得全國首張旅讀馬拉松完賽證明及限量完賽禮！