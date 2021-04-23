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新北升格10年！世界閱讀日 邀國高中生暢談未來閱讀願景

聯合新聞網 / 新北市訊

新北市教育局特別在今（23）日世界閱讀日，於三重高中首創辦理以少年為主體的閱讀論壇，由甄選出的11位國高中生擔任與談人，暢談新北未來閱讀教育願景，其中也邀請曾登NHK談台灣防疫媒體素養的板橋高中學生花湧惠一同參與，花湧惠也勉勵學弟妹，閱讀是最忠心的人生夥伴，不可輕易放棄。

教育局長張明文表示，本次論壇正逢新北市升格滿10年，以「少年閱讀，10年有成」論壇為題，鼓勵學生暢談未來閱讀願景。從學生們的討論及發想可看見，如何有效引導學生透過科技學習及分辨消息來源的正確性，是目前推動閱讀教育最重要的事之一。新北市也正式發表全國首編撰的《少年閱讀教學示例》，專書整合了媒體識讀、雙語閱讀、美感閱讀及數位閱讀，將發送給新北市各國高中，期待能透過閱讀教學培養學生自主學習

今日論壇包含多個場次，上午進行各校閱讀推動特色、跨域閱讀教學融入、閱讀魔法等專題，由國高中生擔任與談人，下午分組進行媒體識讀、跨域閱讀、數位閱讀主題討論，各校約350位師生參與。透過以學生為主體分享閱讀內容，提升學生閱讀興趣，並讓教師可以從學生角度思考閱讀教學模式，同時藉由師生對話，看見新北校園多采多姿的閱讀風景與跨課堂教學的實踐成果。

今天活動也頒發23位閱讀融入教學示例與試題得獎老師獎狀，感謝教師們為閱讀教學貢獻心力，此次徵選發現，閱讀推動老師多能善用科技工具，掌握時事趨勢，像獲得特優的張美鳳老師和莫德駿老師就以「難民」主題，設計出英語與地理跨域的教學活動，融入繪本及桌遊，讓學生上網蒐集資料，培養關懷世界的國際觀。試題特優的林雯淑老師也以「外送平台」議題，巧妙聯結生活設計出結合國文、資訊及當今社會脈動的試題。

參與論壇的中山國中劉子捷認為，新北市這10年來推行最好的就是讀報教育，讓學生多元思考問題，增加對新聞理解及判斷能力，在面對滿天假訊息時，才能正確判讀資訊。桃子腳國中小許鈞皓以學校推動的「晨四說書人」為例，提出未來的閱讀應著重訓練口語表達能力，更可透過文字、演說或影音等方式，讓別人「讀」到內在的心聲。福營國中盧恩泰則從參加校內「模擬聯合國」的經驗發現，未來的閱讀教育應強調團隊合作，從生活情境中學習解決問題的方法，讓閱讀不再是一個人的事，更是一群人的事。

教育局表示，未來新北市各校將在教學與活動的設計、圖書購置等閱讀工作上，都以學習者的需要量身打造，並結合數位及科技領域，讓閱讀及自主學習更有效率，也給新北市學生更多展現的舞台。

教育局 願景 自主學習

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