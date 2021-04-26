黃小莫／綠豆大小的臺灣，擁有最珍貴的海洋資源

(文／黃小莫，輯／一刻鯨選)

在地圖上來看，臺灣就像綠豆般的大小而已。可是，當我開始潛水、認識海洋之後，就會發現，臺灣的環境真的非常棒！像是臺灣旁邊不是廣闊的太平洋嗎？太平洋洋流帶來各種神奇的海洋生物，以及我們北方是東海、下面則是南海，所以說，臺灣是位在三大海洋生態系交匯處。

也因為這樣，在我們這樣一個小小的地方，鄰近了很多不同的洋流，所以我們的海洋生物多樣性非常高，像是全世界魚類有三萬多種，在臺灣已記錄魚類就有三千多種，佔全世界的十分之一；或是全世界的鯨魚、海豚約90種，在臺灣我們也曾記錄過30種左右，佔全世界的三分之一。

台灣海域生態豐富-墾丁珊瑚 記者蔡永春/攝

在地圖上來看，臺灣就像綠豆般的大小而已，但當我開始潛水、認識海洋之後，就會發現，臺灣的環境真的非常棒！像是臺灣旁邊是廣闊的太平洋，太平洋洋流帶來各種神奇的海洋生物，以及我們北方是東海、下面則是南海，所以說，臺灣是位在三大海洋生態系交匯處。

也因為這樣，在我們這樣一個小小的地方，鄰近了很多不同的洋流，所以我們的海洋生物多樣性非常高，像是全世界魚類有三萬多種，在臺灣已記錄魚類就有三千多種，佔全世界的十分之一；或是全世界的鯨魚、海豚約90種，在臺灣我們也曾記錄過30種左右，佔全世界的三分之一。

還有全世界海龜有七種，在臺灣就曾經記錄過五種，包括各種軟、硬珊瑚也都有上百種，在這樣的情況下，我們可以看到，臺灣有非常豐富的自然生態，那也是從海洋的視角之後，我發現：「海洋無國界」這句話是真的！

台灣海域生態豐富-海龜優游 記者陳弘逸/攝

而說到近年來很受歡迎的「賞鯨活動」；其實以前臺灣的海邊是不能夠隨便靠近的，尤其在戒嚴的時候，一般人不能靠近海邊，隨便靠過去，甚至可能還會被抓走；一直是到了後來，解嚴了之後，海邊才慢慢可以自由進出。

然後，時間再到了1996年，臺灣的鯨豚研究發現，在東海岸的外海，居然有虎鯨跟海豚，那時候竟然還上了報紙的頭條。而這個報紙，現在也還放在黑潮海洋文教基金會裡面。於是在1997年，臺灣才終於正式開始有了賞鯨業活動。

臺灣是亞洲非常好的賞鯨據點之一，因為除了剛剛講的曾記錄過三分之一種類的鯨豚外，在臺灣賞鯨真的很便宜，船票一張800元就有，你要是沒看到，有些船家還可以讓你下次免費再來，真的很有心；因為，如果你今天跑出國，參加賞鯨團的話，光是船票，有些一張可能都要一、兩千元。

目前在臺灣東海岸有四個港口可搭船出海賞鯨，分別是：宜蘭龜山島、花蓮花蓮港、豐濱石梯坪，以及台東的成功港，而且我個人非常推薦到花蓮豐濱或台東成功賞鯨，像豐濱跟成功都只有一家賞鯨業者穩定開船，他們都很用心。

例如，花蓮豐濱的海鯨號，它是臺灣第一家的賞鯨業者，你如果跟他預約去賞鯨，船上就算沒有坐滿十個人，老闆還是會願意開船出海；雖然沒有坐滿十人是賠錢開的，但老闆覺得，你都大老遠跑到台東跟花蓮交界一趟了，如果不開船的話，他心裡會很過意不去，結果他們就常常賠錢在開船；於此同時，他們也支持了非常多鯨豚研究，其實他們的船長也都非常專業，十分推薦！