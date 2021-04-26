快訊

奧斯卡／南韓第一人！73歲尹汝貞「夢想之地」奪女配角

車撞加油站男死女傷急喊「不要報警」原因曝光

黃小莫／綠豆大小的臺灣，擁有最珍貴的海洋資源

聯合新聞網 / 一刻鯨選
臺灣海洋的美麗與哀愁（圖／一刻鯨選提供）
臺灣海洋的美麗與哀愁（圖／一刻鯨選提供）

(文／黃小莫，輯／一刻鯨選)

在地圖上來看，臺灣就像綠豆般的大小而已。可是，當我開始潛水、認識海洋之後，就會發現，臺灣的環境真的非常棒！像是臺灣旁邊不是廣闊的太平洋嗎？太平洋洋流帶來各種神奇的海洋生物，以及我們北方是東海、下面則是南海，所以說，臺灣是位在三大海洋生態系交匯處。

也因為這樣，在我們這樣一個小小的地方，鄰近了很多不同的洋流，所以我們的海洋生物多樣性非常高，像是全世界魚類有三萬多種，在臺灣已記錄魚類就有三千多種，佔全世界的十分之一；或是全世界的鯨魚、海豚約90種，在臺灣我們也曾記錄過30種左右，佔全世界的三分之一。

台灣海域生態豐富-墾丁珊瑚 記者蔡永春/攝
台灣海域生態豐富-墾丁珊瑚 記者蔡永春/攝

在地圖上來看，臺灣就像綠豆般的大小而已，但當我開始潛水、認識海洋之後，就會發現，臺灣的環境真的非常棒！像是臺灣旁邊是廣闊的太平洋，太平洋洋流帶來各種神奇的海洋生物，以及我們北方是東海、下面則是南海，所以說，臺灣是位在三大海洋生態系交匯處。

也因為這樣，在我們這樣一個小小的地方，鄰近了很多不同的洋流，所以我們的海洋生物多樣性非常高，像是全世界魚類有三萬多種，在臺灣已記錄魚類就有三千多種，佔全世界的十分之一；或是全世界的鯨魚、海豚約90種，在臺灣我們也曾記錄過30種左右，佔全世界的三分之一。

還有全世界海龜有七種，在臺灣就曾經記錄過五種，包括各種軟、硬珊瑚也都有上百種，在這樣的情況下，我們可以看到，臺灣有非常豐富的自然生態，那也是從海洋的視角之後，我發現：「海洋無國界」這句話是真的！

台灣海域生態豐富-海龜優游 記者陳弘逸/攝
台灣海域生態豐富-海龜優游 記者陳弘逸/攝

而說到近年來很受歡迎的「賞鯨活動」；其實以前臺灣的海邊是不能夠隨便靠近的，尤其在戒嚴的時候，一般人不能靠近海邊，隨便靠過去，甚至可能還會被抓走；一直是到了後來，解嚴了之後，海邊才慢慢可以自由進出。

然後，時間再到了1996年，臺灣的鯨豚研究發現，在東海岸的外海，居然有虎鯨跟海豚，那時候竟然還上了報紙的頭條。而這個報紙，現在也還放在黑潮海洋文教基金會裡面。於是在1997年，臺灣才終於正式開始有了賞鯨業活動。

臺灣是亞洲非常好的賞鯨據點之一，因為除了剛剛講的曾記錄過三分之一種類的鯨豚外，在臺灣賞鯨真的很便宜，船票一張800元就有，你要是沒看到，有些船家還可以讓你下次免費再來，真的很有心；因為，如果你今天跑出國，參加賞鯨團的話，光是船票，有些一張可能都要一、兩千元。

目前在臺灣東海岸有四個港口可搭船出海賞鯨，分別是：宜蘭龜山島、花蓮花蓮港、豐濱石梯坪，以及台東的成功港，而且我個人非常推薦到花蓮豐濱或台東成功賞鯨，像豐濱跟成功都只有一家賞鯨業者穩定開船，他們都很用心。

例如，花蓮豐濱的海鯨號，它是臺灣第一家的賞鯨業者，你如果跟他預約去賞鯨，船上就算沒有坐滿十個人，老闆還是會願意開船出海；雖然沒有坐滿十人是賠錢開的，但老闆覺得，你都大老遠跑到台東跟花蓮交界一趟了，如果不開船的話，他心裡會很過意不去，結果他們就常常賠錢在開船；於此同時，他們也支持了非常多鯨豚研究，其實他們的船長也都非常專業，十分推薦！

．作者黃小莫

擔任記者十餘年，現為自媒體創作者，長期關注永續旅遊、潛水觀光、環境保護等。

於廣播、電視、網路節目等分享旅遊、海洋與環保。

常至公部門、企業、學校、書店、NGO等演講近百場。

著有《海洋台灣：大藍國土紀實》一書。

．更多 黃小莫的臺灣海洋的美麗與哀愁(我們的島以及那些海中鄰居) 內容點我下載聆聽

．一刻鯨選聲音知識的傳遞者

由一群熱愛生活、喜愛聲音的深海鯨編們組成的團隊，每日每日，在知識深海裡優游，努力地將滋養心靈的點滴化作聲音，只願能與您分享一刻的感動。

官網https://jinfm.net/index

FB粉絲團https://www.facebook.com/jinfmnet/

賞鯨 海豚

延伸閱讀

《魔物獵人 崛起》激夯好物「全熟魚」超絕回復力 以後不上貓車啦！

魚油吃錯等於吃回鍋油？專家教你挑選2關鍵

台灣巷弄裡的庶民美食 傲骨風霜的元老飲品──綠豆冰沙

萬波3款「綠豆沙手搖」高顏值登場！波霸綠豆沙超欠喝　最狂銅板價古早味

相關新聞

雲門舞集數位上架 好康再加碼

隨新冠肺炎疫情影響及全球趨勢演進，數位劇場的發展與時俱進，享譽國際的雲門舞集也不例外，雖每年仍有演出計畫進行，但也正同步...

音樂劇誰怕虎姑婆 好評再開售

「誰怕虎姑婆─TASO互動式親子音樂會」6月14日起將於高雄、台北、新營三地巡迴演出。音樂會以獨創的互動性，打破台上台下...

新北升格10年！世界閱讀日 邀國高中生暢談未來閱讀願景

新北市教育局特別在今（23）日世界閱讀日，於三重高中首創辦理以少年為主體的閱讀論壇，由甄選出的11位國高中生擔任與談人，暢談新北未來閱讀教育願景，其中也邀請曾登NHK談台灣防疫媒體素養的板橋高中學生花

黃小莫／綠豆大小的臺灣，擁有最珍貴的海洋資源

在地圖上來看，臺灣就像綠豆般的大小而已。可是，當我開始潛水、認識海洋之後，就會發現，臺灣的環境真的非常棒！像是臺灣旁邊不是廣闊的太平洋嗎？太平洋洋流帶來各種神奇的海洋生物，以及我們北方是東海、下面則是南海，所以說，臺灣是位在三大海洋生態系交匯處，我們的海洋生物多樣性非常高，像是全世界魚類有三萬多種，在臺灣已記錄魚類就有三千多種，佔全世界的十分之一；或是全世界的鯨魚、海豚約90種，在臺灣我們也曾記錄過30種左右，佔全世界的三分之一。

原來世界閱讀日是浪漫的節日，今天就選本甜蜜的小說閱讀吧！

1995年起聯合國教科文組織(UNESCO)，把4月23日定為「世界閱讀日」原因在於這一天是英國大文豪莎士比亞與西班牙文學大師塞凡提斯逝世的日子。 同時，這一天也是許多著名作家的誕辰。因此，這一天不

2021閱讀背包客「島嶼式市集」 國資圖邀您一起航向讀旅的航道！

為慶祝2021 年世界閱讀日，國立公共資訊圖書館4月24日(六)上午10:00-17:00舉辦「閱讀背包客-漂遊市集」活動，桌遊解謎島、職涯探索島、萬卷藏書島、健康檢測島、旅行紀錄島、輕食飲品島等六大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。