兩屆得主齊聚授獎！「法國巴黎銀行翻譯獎」典禮圓滿落幕！

2021年台北國際書展因疫情影響取消，但閱讀活動不停歇。上週四（4/15）晚間，負責籌備台北國際書展法國館之法國在台協會（Bureau français de Taipei）與法國國際出版協會（Bureau International de l'édition française）共同於台北信鴿法國書店舉辦「出版與法文書迷之夜」，提供台灣出版人最新的法語書籍資訊，以促進台法文化往來交流。

當晚亦舉行2019年及2020年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】頒獎典禮，由台灣法語譯者協會理事長詹文碩先生及獎項獨家贊助單位法國巴黎銀行台灣區總經理博瑪儂（Manon Breuvart, General Manager, BNP Paribas Taipei Branch）女士負責頒獎。王紹中先生以法國哲學家吉爾‧德勒茲（Gilles Deleuze）作品《尼采》之中譯本榮獲2019年非文學類翻譯獎首獎；陳郁雯女士則是翻譯斐德列克・威圖（Frédéric Vitoux）著作《貓的癡情辭典》，獲得2020年文學類翻譯獎首獎。兩人皆獲頒由水顏木房總監魏榮明先生為獎項量身打造的獎座以及獎金新台幣五萬元。

雖無法親自出席，法國國際出版協會主任Nicolas Roche亦於活動當天以影片捎來對台灣編輯及讀者們的問候。除此之外，法國在台協會主任公孫孟先生（Jean-François Casabonne-Masonnave, Directeur du BFT)、前文策院院長胡晴舫女士、信鴿法國書店負責人洪麗芬女士等人皆出席活動，與會嘉賓眾多，現場熱鬧非凡。席間，除了表揚與見證獲獎者的榮耀，更藉此加深台法閱讀文化的交流。

【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】已邁入第七屆，年年見證台灣法語譯作水準的提升，並自2018 年度開始獲得法國巴黎銀行獨家冠名贊助。有別於國內其他翻譯獎由參賽者翻譯指定作品，再從中評選最佳翻譯（如梁實秋翻譯獎）的作法，【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】之評選對象為已經出版，由法文原著翻譯為中文之書籍。它不僅表揚獎勵傑出的譯者，同時也向出版高品質翻譯作品的出版者致敬，藉此向讀者推薦優良的書籍，從而希望達到譯者―出版者―讀者多方受益之目的。