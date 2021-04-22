世界閱讀日Hami書城免費體驗　加碼抽HomePod mini

為推動台灣閱讀風氣，及鼓勵民眾在多元公眾場域養成隨手閱讀的習慣，Hami書城攜手台灣高鐵、北桃基南嘉五個縣市政府、臺北市立圖書館、建國高中、中正高中等16家學校、6家銀行金融機構等，共57家公家機關學校，以及30家出版社，將閱讀熱點推動到全台各縣市，並將於4月23日「世界閱讀日」當天，開放限時24小時全台免費閱讀服務，包含1萬本以上報紙、雜誌、暢銷書供全台民眾閱讀，當天參加免費閱讀的民眾還有機會抽價值3,000元的HomePod mini（6名）！

受新冠疫情影響加速到來的數位生活，也推動台灣出版業全力轉型，試圖趕上往數位移動的閱讀人口。Hami書城舉辦的「423世界閱讀日在台灣」公益活動今年邁入第三年，也獲得總統蔡英文的賀電，勉勵Hami書城「掌握數位匯流新知，精進多元閱讀管道，攜手打造充滿人文關懷之書香社會。」

今年Hami書城「423世界閱讀日在台灣」公益活動主題為「關於書的五種變態」，向民眾宣告電子書的型態已進入多元階段，除了文字書、原版書、影音書及有聲書之外，Hami書城也隨著台灣進入5G時代而多了AR（擴增實境）電子書，民眾於4月23日親自下載Hami書城App，即可體驗關於書的五種變態。

而內容豐富的Hami書城月讀包，提供市面上需付費才能聽到的有聲內容，去年有聲書內容量更較前一年成長64%，類型包含知識、生活人文、語言學習、故事、兒童雜誌及快讀大師等應有盡有，與出版社攜手打造的AR互動電子書更是不斷挑戰書本的數位呈現。

4月23日免費體驗日當天，開啟Hami書城App及你的手機定位，只要在台灣區域範圍，即可暢讀月讀包內多樣內容，包括《她們創業的那些鳥事》圖文並茂的原版影劇書、讀《女孩之城》帶你進入1940年代的慾望城市紐約，到「聽書」聽劉軒、台大教授湯明哲為你說知識，在Hami書城探索你需要及你想要的各種書刊服務。

活動當天登入會員參加抽獎，有機會獲得價值3,000元的HomePod mini（6名），下載Hami書城月讀包裡任一本AR電子書，再抽「五月天限量珍藏馬克杯」，超多好康千萬別錯過！

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即日起至四月底，到Hami書城官網申辦Hami書城月讀包，享有首月只要49元（原價149元）的閱讀日優惠方案！而原月讀包會員只要開啟Hami書城App，可在「好康」選單領取「世界閱讀日百元購書金」，前往Hami書城官網選購天下文化、城邦集團、讀書共和國等八大出版社共同推出的66折好書，於活動期間完成指定消費還有機會將價值NT$34,990的Samsung Galaxy Tab S7+ 5G 平板帶回家，更多訊息請詳參：https://bit.ly/3sgleuF