閱讀「udn讀創故事」人氣小說 留言即可抽超商禮券

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udn讀創故事旗下「創,作家」，是由一群文字極具渲染力的創作者所組成，他們持續在「讀創故事」撰寫出具有溫度與情感的優質故事。如果你喜歡「深夜食堂」，那就不能錯過「古家榕」的《歡迎光臨忘憂早餐店》，本作不僅堪稱台灣早餐店版深夜食堂，更已由聯合文學正式出版。再者，曾獲皇冠大眾小說獎百萬首獎的推理小說家「既晴」，於讀創故事獨家發表的全新連載《台灣現代犯罪事典》，嘗試構建出島嶼台灣的罪案編年史，值得細思品讀。此外，筆耕經歷豐偉，擅長推理奇幻題材的小說家「亞斯莫」、文風類型不設限的人氣作家「聖」、以異國夫妻生活情趣為創作主軸的「溫暮」，以及中國一線青春暢銷小說家「籽月」等，讀創故事「創,作家」們多元豐富的寫作類型，將可滿足不同閱讀喜好的廣大小說迷。

udn讀創故事為聯合線上推出結合閱讀與創作的數位內容平台，除匯聚多元故事內容外，更提供完善的線上寫作與發布機制，提供創作者免費註冊線上發表作品，透過udn豐富的媒體資源，累積作品人氣、創造內容收益，更有機會成為「創,作家」，讓讀創故事協助您創造內容一元多用的媒合契機！

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