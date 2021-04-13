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北市市場節水餃大賽 大吉利元寶水餃勇奪市場餃佼者

聯合新聞網 / 讀.書.人
現場辦理闖關活動，透過寓教於樂的方式讓民眾了解相關政策。（圖/文林威志專輯）
現場辦理闖關活動，透過寓教於樂的方式讓民眾了解相關政策。（圖/文林威志專輯）

圖／文　林威志專輯

臺北傳統市場節邁入第十四年，於上周末(4/10-11)在圓山花博公園長廊廣場盛大登場，本次天下第一攤以國民美食「水餃」作為主題，首日邀請臺北市柯文哲市長親自包出特級水餃，並集合19攤臺北傳統市場嚴選特級水餃攤商進行人氣爭奪戰，由現場美食專家評審團及民眾饕客團進行公開評選，最終票選出「大吉利元寶水餃」為今年天下第一攤主題評選評審團大賞得主。

柯文哲市長表示如果只有30分鐘認識一座城市，應該要去傳市場看看，因為那邊是文化的縮影，觀察經濟狀況、環境衛生與道德水準，臺北市身為國際城市，就不能有老鼠爬竄、蒼蠅飛舞。在近年來持續優化市場，讓臺北市的南門、士東和寧夏都獲得經濟部五星市場獎項，最終目標是讓台北市成為有水準的城市。

北市 傳統市場 柯文哲

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