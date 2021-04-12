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「百年不曾見底」名剎赤山龍湖巖湖泊 今意外首次乾涸

2021臺灣文學獎開始徵件 總獎金370萬

聯合新聞網 / 國立臺灣文學館
（圖／國立臺灣文學館　提供）
（圖／國立臺灣文學館　提供）

2021臺灣文學獎即將啟動！分兩階段徵件，獎項將為創作獎4月15日至5月15日徵件、金典獎6月1日至7月1日徵件。

臺灣文學獎由國立臺灣文學館主辦，總獎金370萬，是臺灣總獎金最高的文學獎。獎項分為獎勵出版書籍的「金典獎」及鼓勵母語書寫的「創作獎」兩大項，以向臺灣當年度優秀文學作品致敬，激勵各種原生內容之創作，彰顯臺灣價值、活化文壇生態。

為了扶助臺灣文學創作環境，獎掖各語種族群及各文類文學出版與創作，臺灣文學獎自2019年起金典獎徵獎不設限文類，並增設蓓蕾獎。2020年擴大創作類獎項，「劇本創作獎」之外，取消往年小說、散文及新詩文類輪流，改為每年徵選；「臺語文學創作獎」、「客語文學創作獎」及「原住民華語文創作獎」取小說、散文、新詩得獎者各1名。

今年為了鼓勵更多民眾加入寫作行列，臺灣文學獎將與大專院校、文學創作營協力，擴大各層面的參與，期許更能實質鼓舞臺灣母語書寫單篇創作，以落實國家語言發展多元並存的政策。

報名請於徵件期間至文化部「獎補助資訊網」（https://is.gd/kAVKRe），點入「2021臺灣文學獎」填寫資料，再印出紙本，併同應附資料於截止期限內掛號寄達「國立臺灣文學館公共服務組」始完成報名手續。完整徵獎資訊，詳見國立臺灣文學館官網及文化部「獎補助資訊網」之「2021臺灣文學獎」。

2021臺灣文學獎 獎項、獎金簡表：

受理報名收件時間（以郵戳為憑）：4/15~5/15創作獎收件；6/1~7/1金典獎收件

金典獎 國立臺灣文學館 文化部 國家語言

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