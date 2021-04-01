兒童節前問世！管家琪親子繪本《口水龍和他的小夥伴》系列六本溫暖登場

兒童節將至，臺灣童書界，可有報復性的出版計畫？有的！童書報復性出版計畫第二彈已經推出！大好文化繼去年出版了八本管家琪的作品之後，今年計畫再出十八本，目前除了已上市一本談寫作的《好點子，哪裡來》之外，兒童節特別推出《口水龍和他的小夥伴》系列六書。

大好文化總編輯胡芳芳與童書大王管家琪，在兒童節聯手推出探討兒童期壓力的親子共讀繪本《口水龍和他的小夥伴》系列六本，首發《奇怪的小傢伙》及《火山探測器》於3/31上市，非常適合大小朋友一起讀。本系列繪本不僅故事活潑有趣，還寓教於樂，呼籲家長關注小人兒的心理壓力、親子共讀這套書對親子都會有收穫，可以說是兒童節給孩子最好的禮物。

管家琪創作探討兒童期壓力的親子共讀繪本《口水龍和他的小夥伴》系列六本，讓大人了解小人兒的壓力。 （圖／大好文化提供）

化解小人兒的壓力！在學齡前的黃金期，培養應對壓力的能力

《奇怪的小傢伙》是探討老二出生以後，老大的失落和不適應。老大知道自己升格了，成了「哥哥或姐姐」，但這並不意味著在心理上，小人兒就能如大人所想的立刻「切換」，從孩子的眼光來看，這畢竟是生活中巨大的轉變。《火山探測器》則探討孩子面對父母的壓力和情緒，當父母情緒失控，有如火山爆發時，孩子內心真實的擔心和害怕，恨不得能夠找到一個神奇的探測器，可以密切「監測」父母「心中的火山」，可以隨時備戰和逃跑……

在這系列親子共讀繪本中，特別規劃三大單元：一、教育學者和兒童心理諮商專家的專業建議；二、家長聊天室，分享親子減壓妙方；三、親子溝通心智圖，解讀孩子行為背後的意義。多元與精彩內容，希望更能給成年人很好的啟發。

最好的早教就是尊重，最好的早教方式就是說故事。管家琪面對小人兒成長的壓力，創作了一系列生活化的童話繪本，彷佛進入小小孩的內心世界，用風趣的方式，表達小小孩心中真實的感受，希望在親子共讀之中，一方面提醒大朋友要注意孩子們所面臨的壓力，另一方面也希望讓孩子在角色扮演中，適當的抒發自己的壓力，俾能身心健康的成長。

童書界震撼彈！《管家琪作品集》預計二年出版二十六本書

大好文化《管家琪作品集》推出第二年，將在今年年底達成出版二十六本書大計畫，本作品集迄今已有十一部作品問世，包含童話、小說、作文書、親子共讀繪本，以及親職教育書籍，廣受好評。 （圖／大好文化提供）

大好文化《管家琪作品集》推出第二年，將在今年年底達成出版二十六本書大計畫，本作品集迄今已有十一部作品問世，包含童話、小說、作文書、親子共讀繪本，以及親職教育書籍，廣受好評。

已經出版的作品，分別是：《新．口水龍》與《新．怒氣收集袋》童話選，由兩大名家賴馬與吳嘉鴻繪製插畫；《我的PS姐姐》與《從漫畫裡跳出來的男孩》兩本小說則是與身為插畫家的小兒子劉任翔（筆名劉婷）合作；另外備受親師好評的《一看就會的作文書》（低年級）、（中年級）、（高年級），則是與資深作文老師翁莉聯手為小學生而寫的作文學習書。

此外，《掌握閱讀黃金期－管家琪談學前閱讀素養》、《好點子，哪裡來》，兩本書的插畫特邀名家吳嘉鴻精心繪製。《管家琪作品集》各書創新的圖文設計美感與插畫家的精心繪製，更是為童書界帶來新的閱讀體驗。

●本文推薦好書由大好文化出版之《口水龍和他的小夥伴》系列親子繪本。