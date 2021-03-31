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早餐店版「深夜食堂」 《歡迎光臨忘憂早餐店》帶你品讀人生百態

聯合新聞網 / 讀.書.人
新銳作家古家榕新書《歡迎光臨忘憂早餐店》邀請大家一起品讀早餐，喚醒大家的味蕾記憶。（圖／讀創故事提供）
新銳作家古家榕新書《歡迎光臨忘憂早餐店》邀請大家一起品讀早餐，喚醒大家的味蕾記憶。（圖／讀創故事提供）

早安！你今天吃早餐了嗎？大冰奶、鐵板麵、蛋餅、蘿蔔糕……每個走進早餐店的人心中都有自己鍾愛的那份餐點，卻也蘊含著不為人知的精彩故事。

本土新銳作家、同時也是聯合線上簽約「創,作家」古家榕原創小說《歡迎光臨忘憂早餐店》，書中女主角王曉樂是「忘憂早餐店」的第三代小闆娘，熱情又聒噪的她，矢志成為一杯「大冰奶」，或許不起眼，也不是菜單的亮點，卻是整間早餐店的靈魂。

寂寞的美食運轉手、神燈精靈鐘點女友、堅持叫外送的阿宅機師、隱瞞真實身分的神祕作家……，每個走進早餐店裡的客人，都是有故事的人，只要你願意說，她就願意聽。王曉樂的生活，就是吃飯、開店、當樹洞。至於她自己的故事呢？那就是另一個樹洞了。

書名：《歡迎光臨忘憂早餐店》作者：古家榕出版社：聯合文學出版時間：2021年3月22日
書名：《歡迎光臨忘憂早餐店》
作者：古家榕
出版社：聯合文學
出版時間：2021年3月22日

在《歡迎光臨忘憂早餐店》中，一道道讀者熟悉的早餐彷彿一幕幕色香味俱全的人生百態，堪稱早餐店版的「深夜食堂」，每位讀者都可以在其中找到屬於自己的那份早餐，品味其背後的人生故事。本書同時攜手國內知名連鎖早餐品牌「麥味登」化身書中的「忘憂早餐店」，獨家合作推出聯名餐點及限期優惠活動，與讀者攜手用忘憂早餐開啟幸福的每一天！

《歡迎光臨忘憂早餐店》為udn讀創故事story.udn.com） 網路原創小說，初始由作者古家榕於udn讀創故事網站線上連載，後由聯合線上媒合聯合文學出版社正式出版，即日起於各大書店及網路通路，實體書、電子書同步上市！想了解更多書訊，歡迎至https://reurl.cc/Q7mEnp查看！

聯合文學 x udn讀創故事 x 麥味登 x 獨家合作活動！

即日起至4/30止，下載麥味登app，至麥味登門市出示《忘憂早餐店》專屬活動頁面，即可享「麥味登忘憂幸福組合餐」飲料搭配優惠。（限定門市使用）

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