湯德章紀念館開館！文化部長李永得：「期待成為建構不同世代歷史記憶的重要場域」

湯德章故居紀念館於今（2021）年3月13日正式開館，文化部長李永得今（29）日由社團法人臺南市湯德章紀念協會理事長黃建龍、常務監事林璟璘、總幹事王姬方，以及臺南市文化資產保護協會理事長曾國棟、湯德章故居搶救發起人之一李文雄、臺南市文史協會理事長連風彥、海外人權救援者何康美、文化部文化資產局古蹟聚落組長張祐創、國家人權博物館長陳俊宏等人陪同到場參訪。

湯德章律師生平致力於人權保障，1947年228事件後遭逮捕，於臺南市民生綠園被公開槍決，其故居去年通過募資方式獲得保存，並於今年轉型為故居紀念館，展示湯德章相關照片、物件等。臺南市湯德章紀念協會理事長黃建龍認為，為傳遞其人權精神，期待未來除能歷史再造重現故居生活樣貌，也能有更為完善的規劃，將空間活化為推動歷史記憶、民主人權教育、真相與平反、法治教育的場所，讓湯德章故居成為「建構不同世代歷史記憶的重要場域」。

湯德章紀念館內擺放當年湯德章律師使用之辦公桌。（圖／國立臺灣文學館提供）

文化部長李永得特別對於民間共同保存湯德章故居，以及推動其精神與典範永續傳承，表達敬佩。李部長指出，關於湯德章故居的保存，文化部一定尊重所有權人的決定，除預算的支持，也將協助主管機關臺南市政府依《文化資產保存法》及相關法令，就湯德章故居紀念館登錄為「紀念建築」之個案法令解釋釐清。

此外，李部長也強調，文化部所屬國家人權博物館自2018年揭牌成立後，除現地的遺址展示，也致力於推廣人權教育、與國內外人權組織交流和合作，期間更培力全臺各館所，如臺南市王育德紀念館、葉石濤文學紀念館等，發展在地人權教育。

李部長說，未來亦將循此「大館帶小館」模式，進一步推動湯德章紀念館與國家人權博物館在展覽、教育推廣活動的實質交流與合作，並邀請紀念館加入國際人權博物館聯盟亞太分會（FIRHM-AP）、中華民國博物館學會人權與博物館委員會，促進館所之間資訊共享，並共同發展臺灣與國際社會的人權交流。