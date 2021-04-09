睽違16年！《狼圖騰》作家姜戎最作《天鵝圖騰》4/20隆重上市！

二○○四年，一部講述蒙古草原故事的小說《狼圖騰》一經出版便奇蹟般席捲文壇，不僅引發社會討論熱潮，影響了上千萬讀者，更被翻譯為三十七種語言，在全球一百一十一個國家和地區發行，成為一部成功走向世界的文學作品。

《狼圖騰》是作家姜戎的代表作，曾獲首屆曼氏亞洲文學獎、《亞洲週刊》中文十大好書、《當代》長篇小說年度佳獎等。

無數人通過一本《狼圖騰》，第一次走近神秘又壯闊的草原，重新認識狼這種動物。書中對自然和勇氣的歌頌，跨越了時間與國界的藩籬，得到海內外讀者長久熱烈的回應。

然而，《狼圖騰》作者姜戎卻選擇在鮮花與掌聲中沉寂，潛心創作他人生中另一部具有重要意義的作品——《天鵝圖騰》。

姜戎曾動情地說：「狼圖騰是黑色的，天鵝圖騰是白色的。狼圖騰象徵著自由與剛勇，天鵝圖騰象徵著愛與美，兩個圖騰像太極圖般交融。補上了這個空缺，總算了卻我一生的夢想與追求。」

《狼圖騰》作者姜戎近50年的蘊釀，睽違16年，他終以真摯的文字完成了他心中屬於愛與美的生命拼圖，為讀者還原了那片埋藏在他心中充滿連綿愛意的天鵝王國。姜戎表示：「它是我內心最想寫的一本書，甚至比《狼圖騰》的寫作衝動更強烈。我相信讀完這部書的人，在心裡也會出現這樣一個天堂，這將是很多人都想去的地方。」

在《狼圖騰》的蒼茫與血性之後，《天鵝圖騰》以柔軟的姿態向我們展現了草原溫情與美好的另一面。它的自由與熱烈、溫柔與純粹，是纏繞在姜戎心頭永遠無法抹去的詩意與遠方，也是我們所嚮往的永恆的精神世界。《天鵝圖騰》現仍由出版《狼圖騰》的風雲時代出版社隆重推出，將於4月20日重磅上市！為了答謝臺灣讀者厚愛，出版社特商請作者姜戎提供限量版親筆簽名本《天鵝圖騰》感謝書迷朋友，若想收藏那就千萬別錯過。