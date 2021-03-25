兒童節送禮新趨勢 OMIA學東西平台讓孩子遠距學才藝！

疫情衝擊催紅網路消費商機，原以網路世代為主力的線上課程消費年齡層與學習對象亦有轉變趨勢。已經營二年的成人線上學習平台「OMIA學東西」發現，原本較多熟齡族群訂閱的休閒消遣類課程，因其易入門、好上手的特性，推出後接獲許多來自學童父母的詢問，希望訂閱後讓子女學習。除了消磨閒暇時間、培養一技之長外，線上學習減少人群接觸的特殊模式也是父母考慮的消費要點之一。

因應兒童節來臨，OMIA學東西即日起推出指定才藝課程77折起限時優惠，嶄新的學習型態，勢必成為今年兒童節的送禮新趨勢。

零基礎可入門 學習對象由熟齡轉兒少

休閒消遣類線上學習首選，「OMIA學東西」線上課程平台於2018年創立，站內主力課程包括手帳繪畫、手機攝影、DIY手作等內容，皆強調零基礎入門教學，希望用戶在此挖掘新興趣，找到新專長。OMIA學東西表示，因疫情管制時間超乎預期，強調免出門、免面授的線上學習受到消費者青睞，2020年Q2起，不僅線上訂單量較Q1多出約6成，營收更是直接翻倍成長。

OMIA學東西指出，過往休閒類課程的主要顧客，多為收入穩定且時間規畫彈性的熟齡族群，用戶樂於自由運用時間學習喜愛的技能，並於學習後透過社群分享給同好。因此平台課程內容皆由基礎規劃，強調無經驗也能輕鬆上手，降低入門門檻。

然而疫情期間，多款課程推出後，來自學童父母的詢問度大增。因防疫需求，孩子待在家裡的時間增加，許多父母轉向訂閱線上課程讓小孩學習一技之長。實際詢問消費者，除了讓小孩有意義地運用閒暇時間外，也希望藉由才藝類課程培養孩子的興趣。而線上課程不需面對面授課，於防疫期間是很好的學習管道，同時家長也能與孩子共學培養感情，一舉兩得。

繪畫、攝影、拼貼 為孩子發掘新興趣

因應兒童節來臨，OMIA學東西即日起推出「才藝遊樂園」優惠，精選熱門繪畫、攝影、拼貼、黏土手作等課程， 4/1至4/10止，為時十天，限時優惠77折起。零經驗可入門，課程購買後可永久觀看，亦可線上提問或繳交作業，由講師親自回答批改。

精選手繪課程，包括實體課程教學經驗豐富的Joyce老師，10分鐘教你簡單完成美食、風景繪畫的「手帳速寫」；曾在台灣及美國參展的李玟蓉老師，教你用一支筆、一張紙就能完成的「建築插畫」等。休閒嗜好類則有獲得多項全國硬筆書法比賽冠亞軍的「驚鴻一撇」FB粉絲團版主，書法達人李宣鴻的「毛筆習字課」，還有IG粉絲數10萬超人氣美食部落客奔奔的「美食手機攝影」等課程內容，詳情請見活動網站。