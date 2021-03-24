2021「熟齡限定」文學營， 翻越人生大山 激發你的創作野性！

由聯經出版公司、《聯合文學》雜誌團隊打造「熟齡限定」的「2021聯合文學黃金文學營」，以「文學部落」為題，號召50歲以上、想要再次拾起「文學夢」的熟齡朋友參加。營隊將邀請藝文名家授課，今年首創「雙導師」制度，邀請「小野」、「王琄」擔任導師，讓學員更能輕鬆自在的與導師談心，解決寫作大小事，另外也邀請了巴代、劉克襄、高翊峰等作家，透過各式書寫課程，讓大家再次拾筆創作，透過寫作開啟不一樣的新人生。

人生中總有一件難忘的回憶值得被分享，也許是一雙鞋子、或一件衣服。「雙導師」將帶你寫下自己的人生經歷故事書，並以心靈導師的角色，給予人生建言。我們期待透過書寫課程的引導及分組對談，讓想寫作卻不知道該如何下筆的朋友們，學習用文字表達自我。另外也將走進阿里山，深入迷糊步道，體驗鄒族文化，製作專屬於自己的咖啡。

四天三夜的營隊，營期為110/5/14(五)-5/17(一)，原價$25,000/人，早鳥優恵價$20,000，只到4/30止，黃金文學營及文藝營老同學更只要$18,500。

一場重返文學部落的文學營，期待大家的參與。「你的人生將不再為別人而活」，讓我們一起重返文學，投入創作之中，走出不一樣的人生態度，用一首詩、一篇散文、一部小說訴說屬於自己世代的生命故事，寫下人生的新篇章。詳情請至活動網站查詢。