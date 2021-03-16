國資圖遊程設計大賽開跑 邀全民一起遊讀中臺灣

國立公共資訊圖書館（以下簡稱國資圖）為迎接2021年世界閱讀日、因應國旅需求爆發，特別舉辦『閱讀背包客-遊程設計大賽』徵件活動，總獎金超過5萬元，並有機會於《書香遠傳》等媒體上刊登。即日起到4月7日止，號召全國民眾發揮創意，邀請讀者以多元創意、深度視角打造私房遊程，將閱讀結合旅行的風潮吹入國內旅遊之中，搭配推薦閱讀書單、周邊景點（含圖書館）、特色美食等，規劃交通、時程、住宿及預算等項目，用閱讀遊程喚起旅人對臺灣這塊土地的愛。

後疫情時代，人們也傾向選擇避免人潮群聚、私房景點、單點深度體驗的旅程。無論是餐廳、住宿、行程等，旅客越來越渴望在旅行中的每個小環節，都能擁有獨特而愉悅的精心時刻。國資圖期待透過民眾提供閱讀主題的遊程推薦，來滋養讀者們的身心，邀請全民以閱讀開啟一趟旅行，用閱讀蒐羅美妙的邂逅，且透過閱讀當個「旅人」而非「遊客」讓旅行不流於形式，除了到景點拍照打卡留下走過的痕跡，更有深度與當地人文互動、換個角度看人生等深度體驗。

臺中市旅讀景點：臺中市立圖書館李科永分館。（圖／國立公共資訊圖書館提供）

除了遊程設計大賽徵件外，國資圖亦推出旅讀好店串聯趣的活動，徵求中部地區(苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣)的優質商家，加入串聯活動！希望以「旅途中的心靈驛站」的概念，結合旅讀店家的體驗活動，將旅行與閱讀結合於生活體驗中，提升城市居民的生活品質並帶動文化觀光消費。詳見活動官網。