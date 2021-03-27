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洪禮明／永恆的微笑──達文西的《蒙娜麗莎》

聯合新聞網 / 一刻鯨選
西洋繪畫500年，20幅名畫，帶你從文藝復興到超現實主義（圖／一刻鯨選提供）
西洋繪畫500年，20幅名畫，帶你從文藝復興到超現實主義（圖／一刻鯨選提供）

(文／洪禮明，輯／一刻鯨選)

如果要說世界上最為人熟知的肖像畫，大概就非達文西的《蒙娜麗莎》（Mona Lisa）莫屬了。

蒙娜麗莎（Mona Lisa）(圖片來源：WIKIMEDIA COMMONS)
蒙娜麗莎（Mona Lisa）(圖片來源：WIKIMEDIA COMMONS)

看到這幅作品，你不能忽視的就是畫裡可以看到的「暈染法」，這是達文西首創 ，主要是用在人物描繪，也有人稱為「暈塗法」；也就是畫面層層油彩之間，我們看不見明暗的清楚界線，或者是說沒有輪廓線，以至於整個人物看起來非常的柔和。這種方法使用在人物臉部的時候，特別因為光影微妙的融合，使得蒙娜麗莎的嘴角微揚，左右又不太勻稱，以及嘴唇的輪廓不清，產生似笑非笑的微笑，似乎帶著一抹神祕感。

除了以神秘的微笑著稱外，畫中人物的眼神也很特別。幾乎每個人欣賞這幅作品的時候，無論從畫面哪個角度去賞畫，會發現蒙娜麗莎的眼神是跟著觀者走的。不相信，你可以看著這幅畫，試著換位置來看看是不是這個樣子。而這種情形加上神祕笑容彷彿也隨著觀者遊走，因此被稱為是一種「永恆的微笑」。

如果我們觀察達文西的其他作品，會發現這種笑容經常出現在他的人物畫中。例如不同時期的《岩洞聖母》（Madonna of the Rocks），1510年的作品《聖母聖子和聖安妮》（The Virgin and Child with St. Anne），甚至1510年的《施洗約翰在曠野》（St. John the Baptist in the Wilderness）和1513年的《施洗約翰》中的約翰，無論男女畫像都會有這一抹神祕的微笑。

心理學家佛洛伊德（Freud）將這種笑容，理解為畫家對他母親的一種感性懷念，而也有的書籍會將這種笑容形容成天真的、誘惑的或甚至是悲傷的笑容。之前我提過達文西的生母是一位農婦，達文西是她非婚生下的子女，我個人理解畫家作品時，認為那有著跟母親之間的特殊關係連結。

蒙娜麗莎畫的是半身正面像，你會覺得這好像很常見，但事實上《蒙娜麗莎》可能是義大利「最早」的一幅半身正面畫像。會這麼認為，是因為在那更早時期的人物畫，其實不是畫正面，而是只畫側面、頭部，畫上半身到胸部為止。這種構圖是受到羅馬帝國錢幣上羅馬君王側面畫像的影響；你應該有印象，那些古羅馬帝國錢幣上的畫面，都是側面的。

但是到了文藝復興時期，會訂購肖像畫的都是位高權重的人，他們覺得正面半身的畫像比較能夠彰顯自己的身分、地位和特質，認為不會顯得那麼呆板、制式化。

《蒙娜麗莎》就是以這樣正面的方式，從頭部到腰部，完整的呈現了半身的形體，以及端坐著雙手、自然交疊的方式，為以後的畫家樹立了新的肖像畫典範。以至於後來在西洋藝術史上，這種構圖比比皆是，你也才會覺得現在看起來再自然不過了，卻沒有想過這也是經過一番變革的喔！

蒙娜麗莎（Mona Lisa）（圖／一刻鯨選提供）
蒙娜麗莎（Mona Lisa）（圖／一刻鯨選提供）

．作者洪禮明

從工程師跨足藝文界，結合理性思維與感性體驗，成為資深文化媒體人。

曾於台北故宮及不同單位擔任導覽志工10年以上，經歷超過600場次、服務人次超過萬人導覽，藝文講座累計超過300場次。

致力藝術生活化，曾於電台製播及主持廣播藝文節目，揚聲雲端；並規劃執行有視障、聽障、肢障等導覽服務經驗，願藝術之美的欣賞，永不受限。

．更多 洪禮明的西洋繪畫500年(20幅名畫，帶你從文藝復興到超現實主義)內容點我下載聆聽

．一刻鯨選聲音知識的傳遞者

由一群熱愛生活、喜愛聲音的深海鯨編們組成的團隊，每日每日，在知識深海裡優游，努力地將滋養心靈的點滴化作聲音，只願能與您分享一刻的感動。

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達文西

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