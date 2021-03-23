吳姵瑩／面對家人學習界限，才能愛而無傷

(文／吳姵瑩，輯／一刻鯨選)

在複雜的人際關係裡，妳可能因為沒來由的雜事、被人無度的索求、七嘴八舌的干擾，有「被人欺負」的感覺，這時候妳需要建立「心理界限」，守護自己、表達委屈，找回自信！

在孩童時期，如果缺少和父母的聯結與歸屬，就容易養成讓出界限來獲得愛的習慣，很多時候就算已經成了大人，仍然在家裡不受尊重，被長輩當成孩子，自己的感受和意見受到壓抑，而我們又為了家庭的和諧，或者是讓家人滿意，一次又一次的放棄真實的想法和意見。

被爸媽催著找對象，所以勉強自己將就一個不適合的對象、因為家裡長輩有偏好的工作，所以放棄了自己的興趣……等等，為了家人的關愛與肯定委屈自己，就很可能落入了情緒勒索的陷阱，這時候要停止從他人的眼光來認識自己，回歸自我，用下面三個步驟建構出屬於自己的「心理界限」。

第一步，分清彼此的責任

從家庭成長歷程角度，要明白家長的需求，幫他們卸下角色，回歸自己。從個人成長歷程角度，妥善應對家人的情緒。

第二步，拒絕不屬於自己的責任

你可以通過思維反戰訓練法，來掌握自己生活的主動權。

第三步，背負起自己該背負的責任

你可以做很多作為家人應該做的事，同時為自己的選擇負責。