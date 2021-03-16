鍾良瑾／世界最小的國家，有世上最大的聖彼得教堂

(文／鍾良瑾，輯／一刻鯨選)

《天使與魔鬼》是在2009年的時候拍攝的，以他為主角，一邊是天使，一邊是魔鬼，但是誰是天使？誰是魔鬼？

首先，梵諦岡是全世界最小的一個國家。人口只有825人。一個不到1,000人的一個小國家，卻是全世界很重要的一個信仰中心。它的面積很小，29公頃，非常小的一個國家，在這邊呢，有幾樣非常特別的東西。

第一個是信仰的中心聖彼得大教堂（Papal Basilica of Saint Peter）。它的總高度是138公尺，總面積是2萬3,000平方公尺這麼大。在這裡面金碧輝煌，最重要的一樣東西就是在它的地底下，有一個聖人叫做彼得（Saint Peter），他便是全世界第一任的教宗！

梵諦岡‧聖彼得大教堂（圖／引用自ingimage）

在《聖經》上面，耶穌曾經對彼得說一句話，說：「天堂的鑰匙我交給你了。」所以他擁有天堂的鑰匙。有人會說聖彼得的手上拿了一把鑰匙，開啟天堂的門。

而聖彼得是在這個地方殉道，他怎麼殉道的？他是倒掛在十字架上。

很多人都覺得十字架戴在胸前很漂亮，但其實它是一個很殘忍的刑具，耶穌是被釘在十字架上死掉的，被吊在十字架上面風吹雨淋日曬，折磨而死的；但是後來，它變成一個榮耀的象徵，而聖彼得說：「我沒有資格像我的老師耶穌可以這樣正掛在十字架，你讓我倒下來，我是倒掛的十字架。」所以聖彼得是腦充血而亡。

那是誰殺了聖彼得？就是有名的暴君尼祿（Nero）

聖彼得教堂裡，還有另外一個重要的作品，就是由米開朗基羅 （Michelangelo）這位當時25歲的年輕人，做了世界上最美的《聖殤》（Pietà）。

這作品說的是耶穌被他的弟子猶大出賣，而被吊在十字架上；當耶穌死去，人把祂從十字架攙扶下來，聖母瑪利亞悲傷的看著她的孩子。

《聖殤》雕像（圖／引用自WIKIMEDIA COMMONS）

這作品裡除了聖母的表情之外，最重要是耶穌的肌理、整個皮膚、垂下來的腳踝，還有衣服的皺摺，米開朗基羅曾經在醫院解剖屍體，此了解人類的構造，作為藝術家，他已經做到這個程度，因此能把人的結構表現得栩栩如生。