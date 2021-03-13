臺灣交響樂團攜手故事工廠加演《妖怪臺灣》 魔幻風潮回歸臺北

國立臺灣交響樂團取得聯經出版原著授權，適逢75週年與故事工廠共同推出「《妖怪臺灣》原創魔幻音樂劇」，去年在臺中中山堂首演後好評如潮，今年於臺北的臺灣戲曲中心大表演廳加演，三天四場票券已全數完售！妖怪的熱度持續火熱，許多觀眾直言「仿佛置身納尼亞」。

《妖怪臺灣》改編自何敬堯暢銷同名著作，在2017年問世後掀起藝文界的「妖怪旋風」，至今熱度不減，《妖怪臺灣》原創魔幻音樂劇由故事工廠黃彥霖編導、旅美才女張菁珊作曲、高天恒作詞、方志友、陳乃榮主演，集結二十餘位演員、歌手、舞者、特技演員，以及國臺交76人樂團現場的滂薄震撼演奏，破百位藝術家在舞臺上縱情演出，打造堪稱只屬於臺灣獨特文化的「魔幻世界」。

《妖怪臺灣》原創魔幻音樂劇講述一位擅長寫妖怪小說，卻患有閱讀障礙的作家陳曉瑤（方志友飾），因為自小遭遇排擠、家庭不睦等因素，因而對現實世界失望，每天躲在書房執筆寫下她心中的奇幻故事，一天，她筆下的妖怪竟然幻化成現實出現在她眼前，曉瑤也陰錯陽差地穿越到妖怪的世界進行了前所未有的冒險，還遇見了傳說中的妖怪貴族──蛇郎君（陳乃榮飾）。曉瑤與蛇郎君在妖怪世界遇見了各式各樣的妖怪，更在這場旅程中面對自己一直逃避的成長課題。出身星光二班的方志友美妙的歌喉溫暖了整個劇場，去年於臺中首演《妖怪臺灣》好評不斷，也使她想要進行更多的突破。而飾演風靡眾生、高大俊美蛇郎君的陳乃榮，劇中獨特的嗓音及精湛演技，吸引許多鐵粉購票看戲。兩人在劇中多首的深情對唱，闡敘這段跨越兩界的深情緣分，浪漫情懷隨著觀眾淚水充斥整個劇場空間。

左起：傳藝中心主任陳濟民、文策院董事長丁曉菁、果陀劇場藝術總監梁志民、作曲家張菁珊、文化部長李永得、國立台灣交響樂團團長劉玄詠、故事工廠執行長林佳鋒、聯經出版社張雪梅策略長。 圖／故事工廠提供

文化部部長李永得欣賞表演後，相當讚許此作品，認為非常精彩，背後作曲創作編劇都是年輕生力軍，本土IP成功轉換，更帶動年輕創作者的發展，希望能把具在地特色的作品帶到世界舞台，以此更認識臺灣。文策院董事長丁曉菁也表示，相當樂見在地作品有豐碩成果，如有任何新作文策院都相當樂意提供協助！

國立臺灣交響樂團團長劉玄詠表示，一直以來想做一齣給華人的音樂劇，在追求盡善盡美的同時，感謝團隊不斷溝通調整，讓演出越趨完美。這次回到臺北的首次演出，謝謝文化部及文策院長官到場支持，更希望此劇能與國際接軌！

《妖怪臺灣》作曲特邀旅美新銳作曲家張菁珊操刀，共有12首旋律動聽的樂曲，刻畫《妖怪臺灣》的奇幻世界。榮獲許多世界知名電影配樂獎項的張菁珊，特別為了此次演出從美國搭機回來參與，也感謝國臺交團長劉玄詠邀請參與這極富意義的創作，表示在隔離的14天中更能專心創作，引發眾人莞爾。

故事工廠執行長林佳鋒表示，辛苦編劇黃彥霖、作曲張菁珊、作詞高天恒等共同創作了這齣精彩作品，謝謝聯經出版事業公司策略長張雪梅，從最開始的授權一路暖心陪同，以及國臺交團長劉玄詠的支持，一起完成了這壯麗作品。《妖怪臺灣》將於3月12日到14日於臺灣戲曲中心大表演廳盛大上演，與觀眾共度奇幻週末。

方志友飾演的女作家在妖怪的邀請下展開冒險。圖／故事工廠提供

陳乃榮飾演妖怪中的貴族。圖／故事工廠提供

妖怪造型各有特色，繁複華麗。圖／故事工廠提供

劇中運用許多偶戲元素。圖／故事工廠提供

妖怪造型多變，豐富多彩。圖／故事工廠提供