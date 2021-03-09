臺文館110年度「優良文學雜誌補助」名單揭曉

國立臺灣文學館公布110年度「優良文學雜誌補助」的29個刊物，最高榮獲新臺幣90萬元之補助。

110年度獲補助雜誌名單如下（依筆畫順序排列）：INK印刻文學生活誌、小鹿兒童文學雜誌、文訊、文創達人誌、文學台灣、文學客家、火金姑、中華民國筆會英文季刊─台灣文譯、台文通訊BONG報、台文筆會年刊、台文戰線、台客詩刊、台灣詩學、幼獅文藝、有荷文學雜誌、兒童哲學、明道文藝、金門文藝、秋水詩刊、海翁台語文學、乾坤詩刊、國文天地、笠、野薑花詩集、創世紀詩雜誌、掌門詩學刊、葡萄園詩刊、臺灣現代詩、聯合文學。

透過「優良文學雜誌補助」計畫，臺文館期盼支持國內優質的文學雜誌之編輯、發行和推廣，創造更廣大的文學影響力。本年度評審委員會由林淇瀁委員、陳昌明委員、陳國偉委員、王鈺婷委員、張惠菁委員組成，評審委員會參酌各雜誌的文學性、近年表現逐一審議評定補助額度，29本雜誌分獲5萬元至90萬元之補助。