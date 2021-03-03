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旅日作家李琴峰再創紀錄　獲日本藝術選獎文部科學大臣新人獎

聯合新聞網 / 聯合文學出版社
《倒數五秒月牙》作家李琴峰。（組圖／聯合文學出版社提供）
《倒數五秒月牙》作家李琴峰。（組圖／聯合文學出版社提供）

聯合文學出版社作者李琴峰於今（3）日下午獲得今年度日本藝術選獎文部科學大臣新人獎（文學部門），不僅刷新個人得獎紀錄，同時也是臺灣籍得獎第一人，備受矚目。

日本藝術選獎主要為表揚有優秀成果的藝術家或創作者，今年得獎者尚有《鬼滅之刃》作者吾峠呼世晴（媒體藝術部門）、音樂家米津玄師（大眾藝能部門）、藝人鈴木杏（演劇部門）……等人。過去曾獲文部科學大臣新人獎之得獎文學家，像是臺灣讀者較為熟悉的有吉本芭娜娜、平野啓一郎、川上未映子、柴崎友香等人，是日本文壇相當具有指標性質的獎項。

得獎作家李琴峰於2013年旅日，2017年以聯合文學出版之《獨舞》獲「群像新人文學獎」；2019年則以《倒數五秒月牙》雙入圍「芥川獎」及「野間文藝新人獎」，短短幾年內接連獲獎，實屬不易。李琴峰亦為此獎非日語母語、臺灣籍得獎第一人，如今再次創下紀錄。

本次李琴峰以《北極星灑落之夜》一作獲獎，評審對她作品點評提到：「位於新宿二丁目的酒吧，Polaris。李琴峰透過聚集在這間酒吧裡的人們，以『複數型』的型態寫出了強烈而深刻的愛的形式。我們今天對於所謂性少數族群，依舊常以『正常』或『異常』的觀點予以劃分，《北極星灑落之夜》寫出了為這樣的區分所苦的年輕人們的故事，既悲痛，卻又充滿了連帶與變化的希望。作者來自臺灣，以其強勁筆力，為往往具有內向傾向的當代日本小說帶來了清新的風氣，這部作品如同珠玉，值得獲獎。」大獲評委讚賞，躍升為文壇亮眼新秀。完整得獎名單及評語請至日本官網查看。

日本 北極 聯合文學 鬼滅之刃 鈴木

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