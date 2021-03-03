旅日作家李琴峰再創紀錄　獲日本藝術選獎文部科學大臣新人獎

聯合文學出版社作者李琴峰於今（3）日下午獲得今年度日本藝術選獎文部科學大臣新人獎（文學部門），不僅刷新個人得獎紀錄，同時也是臺灣籍得獎第一人，備受矚目。 日本藝術選獎主要為表揚有優秀成果的藝術家或創

2021-03-03 18:03