臺灣首座醫療實景棚完工！ 文策院盼吸引外國團隊來臺拍攝

為推動文化內容產業升級，解決產業所面臨的問題，文化內容策進院（文策院）協助翔聲國際有限公司（翔聲國際），打造出台灣第一個專業醫療實景攝影場景，解決影視產業難以租借醫療場景拍攝的場地問題。文策院董事長丁曉菁特地於開幕前參訪，並由文策院副院長張文櫻出席今（ 2 ）日舉辦的攝影棚開幕記者會，以具體的行動表現文策院對該案的支持與期待。

開幕記者會現場包括（右起）文策院董事長丁曉菁、新北市市長侯友宜、文策院副院長張文櫻等貴賓，共同蒞臨記者會合影。（圖／文策院提供）

丁曉菁參訪後表示，醫療職人劇向來是全球性的題材，疫情之後相信會有許多好故事被寫出來，醫院實景攝影棚讓創作不再受限於基礎設施，也讓創作團隊能有更大膽的想像；台灣優良的防疫成績，盼能成為吸引國際團隊來台拍攝的誘因，擴大台灣的文化內容產業版圖和國際合作交流。

張文櫻於記者會中致詞指出，期待攝影棚的營運發展出好的獲利模式，完備台灣文化內容產業的生態系；文策院除了協助業者運用科技力、技術力帶動整體文化內容產業的升級，也鼓勵業者，針對內容產業面臨的瓶頸與困境，提出解決方案，翔聲國際的醫院實景棚計畫，為台灣影視產業長期以來難租借醫療場景拍攝的場地問題，提出了具體的解方，尤其在全球疫情期間，各國醫療院所都能量緊蹦的狀態下，為國際影視產業提出解方。

翔聲國際引進醫院實際使用規格的手術室等場景的醫院實景棚。（圖／文策院提供）

在國內外的影視作品中，經常出現以醫療人員為核心的熱門題材，但劇組往往面臨醫院難以出借手術室、急診室等場景拍攝的狀況，讓劇本發展及拍攝受到限制，全球疫情嚴峻期間，醫療相關影劇難以取景的問題更為嚴重。為解決這個影產業業的基礎設施問題，翔聲國際搭建出包含病床、檢驗器材、手術台等設備，並引進醫院實際使用規格的手術室、家屬等候室、批價台等場景的醫院實景棚，除解決劇組難以取得醫院拍攝場景的問題，也預留了劇組所需的燈光及運鏡等空間，讓場景更符合拍攝團隊的需求。此案也獲文策院「文化內容科技應用創新產業領航旗艦計畫」（旗艦計畫）評審的支持。

為解決台灣內容產業長久以來所面臨到的問題，文策院希望以科技力帶動整體內容產業升級，並鼓勵業界就產業面臨的瓶頸與困境，提出解決方式。文策院也運用國家投資及促進融資措施，期以資金面的助攻來帶動整體文化產業的持續發展。