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見證戰後文學《趙天儀全集》228首發

聯合新聞網 / 國立臺灣文學館
《趙天儀全集》共18冊。（圖／國立臺灣文學館提供）
《趙天儀全集》共18冊。（圖／國立臺灣文學館提供）

國立臺灣文學館出版《趙天儀全集》，預定2021年3月19日（五）下午2時於臺文館第一會議室舉行新書發表會。

《趙天儀全集》內容是由靜宜大學邱若山教授編輯團隊整理而成，收錄趙天儀之詩文、評論作品，及影像、年表等資料。包括詩卷5冊、兒童文學卷3冊、評論卷5冊、美學卷2冊、雜文卷2冊，及資料卷1冊，共18冊。

新書發表會當天將邀請趙天儀遺孀詹秀金，主編邱若山、笠詩社發起人之一李魁賢、編輯團隊顧問邱各容等貴賓並將與會座談。

趙天儀出生於1935年，2020年辭世，是臺灣知名的全方位文人，筆名柳文哲。曾榮獲巫永福評論獎、行政院文建會文耕獎、大墩文學獎、台灣文學家牛津獎等獎項，曾參加笠詩社、台灣筆會、台灣兒童文學學會等文學社團，主編過《笠》詩刊、《台灣文藝》、《滿天星》等刊物。

臺灣文學館館長蘇碩斌表示：「趙老師出生於日治時期的臺灣，親身走過戰爭後的政權交替及語言轉換，世局的險惡並沒有關住他寫作的才識與欲望。他後來成為一位大學教師，卻親身經歷白色恐怖，被1970年代的臺大哲學系事件波及，承受寃曲遭到解聘，而後優遊於東海美術系、南藝大史評所、靜宜生態所、靜宜台文系，依然從不間斷寫作，寫詩、寫評論、寫兒童文學。他的人生體驗就是一支筆，開啟無限廣濶的另一個世界。他的多元化作品，是臺灣戰後文學的見證，也在文學史必然擁有位置。」

行政院 戰爭 白色恐怖 牛津 語言 國立臺灣文學館 閱讀

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