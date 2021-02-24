《天橋上的魔術師》VR 展同步展開！文策院助攻跨域合作還原劇中場景

書名：《天橋上的魔術師》作者：吳明益出版社：讀書共和國 / 木馬文化出版時間：2011年12月1日

隨著公視改編自作家吳明益小說的《天橋上的魔術師》於 2 月 20 日首播，由文化內容策進院（文策院）協助孵化、陪伴和異業整合的「天橋上的魔術師－影集的 99 樓 戲劇場景 VR 展」，在西門紅樓同步展開，以5G、VR、360度環景導覽等技術，在展覽內增加更豐富的內容及互動體驗，還原劇集裡的中華商場等經典場景。

新的影像技術讓已消逝場景能被保留，重現記憶。為迎接未來內容國際發展趨勢，促進文化內容產業轉型升級，文策院以「產業領航旗艦計劃」為起點，帶動文化及科技產業跨域共同創作，投入摸索虛實整合與沉浸式內容內容的創意發展，從 2020 年開始扶持 80 多件的創新成果，其中一件作品就是 2020 年文策院主辦的 TCCF 創意內容大會中的「天橋上的魔術師」虛擬實境沉浸式互動展，此展覽整合了 Funique VR 互動技術、原子映象的現場實景、台灣大哥大 5G 技術，以及公視的劇集IP。

從媒合、爭取科發預算支持，並打造開發原型展現的國際舞台（TCCF 創意內容大會），文策院一路協助孵化、陪伴和異業整合，從TCCF 創意內容大會的「眾感未來」策展開始，展現了從在地文化出發，結合科技、創意與策展，整合呈現各種新型態的內容體驗，其中一件作品就是「天橋上的魔術師」小不點的房間，還原程度令參觀民眾驚艷不已。「天橋上的魔術師－影集的 99 樓 戲劇場景 VR 展」的起源來自於希望以虛擬真實影像保存為了影集而打造的復刻版中華商場，不再受到時間與空間的限制，讓民眾可以再三回味屬於台灣人的共同記憶。

展覽重現《天橋上的魔術師》劇中鐘錶店佈景。（圖片由Funique VR提供）

展覽重現《天橋上的魔術師》劇中西服店佈景。（圖片由Funique VR提供）

在文策院舉辦的TCCF 創意內容大會呈現出第一階段成果後，這個計劃的跨領域業者也持續優化，打造出層次更豐富的戲劇場景 VR 展，除完成小不點家的一樓和房間場景，還有阿蓋家鎖店及唐先生西裝店的 8K 立體 VR 影像，更利用 5G 低延遲特性，加入配角天靈通家求神問掛的互動體驗。隨著劇集熱烈上映的時刻，勾起許多人生動回憶與懷念，讓無法參觀由劇組完美還原中華商場場景的觀眾，可以透過文策院帶動產業協力共創的這場虛擬實境沉浸式互動展，感受這個迷人卻消逝的空間魅力。

文策院在各階段陪伴產業打造全新內容體驗，並為產業轉型升級開發創新產品與服務而努力，「天橋上的魔術師－影集的 99 樓 戲劇場景 VR 展」正是文策院一路以來倡議未來內容創新體驗的示範成果之一，展期自 2 月 20 至 3 月 10 日止。