洪禮明／用一幅畫，學會一種藝術風格

西洋繪畫500年，從15世紀文藝復興初期到20世紀上半期，跨越了500年間不同時期的畫派，了解重量級藝術家和他們代表性作品及藝術史的發展。

名畫賞析——彎下腰，與土地同在：米勒《拾穗》

《拾穗》這幅作品1/3的面積畫的是天空，因為天空上的雲彩並沒有太多的變化、沒有太多的色彩，所以我們眼睛會定睛在畫面剩下的2/3面積，也就是遼闊的麥田。

我們來看麥田的色彩，從畫面下方深褐色一直變化到上方淺黃色的暖色調，從最近的地方一直往遠，慢慢慢慢地淡去，變化層次多但很和諧。畫面中最清楚的三位婦女，包括頭上戴的頭巾、身上衣服的顏色，也在呼應整體畫面的調性。所以整幅作品的色彩簡單，但和諧性非常到位，讓觀畫的人很感動。

米勒《拾穗》(圖/維基百科)

藝術風格——法式奢華！最精緻優雅的宮廷印象：布雪《龐畢度夫人》

什麼是洛可可呢？洛可可（Rococo）其實它源自於兩個法文字詞（Rocaille、coquilles），意思是「貝殼及小石子」。用貝殼及小石子串起來，似乎看起來有點混雜，但又可以在混雜當中看到它令人賞心悅目的一種視覺美感。

洛可可風格的作品，具有非常強烈的裝飾性，優雅、華麗、精緻的曲線，變化多端的畫面，來呈現歡樂或是奢華的氛圍。

布雪《龐畢度夫人》(圖/維基百科)

藝術巨匠——畫風與情史一樣多變的狂人藝術家：畢卡索《格爾尼卡》

談起畢卡索，一定要談他的情史，因為他的創作基本上跟他的情史是無法分割的，因此有「畢卡索的情愛與藝術是同體共生」的這種說法，我們也可以從他的一位女友叫「朵拉馬爾」說的話，來印證這種說法。她曾說：「畢卡索每換一個女人，他的生活全然改變，換房子、朋友圈也換、狗也換，藝術風格也完全改變。」真的是讓人非常驚訝。

畢卡索《格爾尼卡》(圖/維基百科)

．作者 ｜ 洪禮明 從工程師跨足藝文界，結合理性思維與感性體驗，成為資深文化媒體人。 曾於台北故宮及不同單位擔任導覽志工10年以上，經歷超過600場次、服務人次超過萬人導覽，藝文講座累計超過300場次。 致力藝術生活化，曾於電台製播及主持廣播藝文節目；規劃執行有視障、聽障、肢障等導覽服務經驗，願藝術之美的欣賞，永不受限。 ．更多 洪禮明的《西洋繪畫500年》內容 ｜ 點我下載聆聽 ．一刻鯨選 ｜ 聲音知識的傳遞者 由一群熱愛生活、喜愛聲音的深海鯨編們組成的團隊，每日每日，在知識深海裡優游，努力地將滋養心靈的點滴化作聲音，只願能與您分享一刻的感動。 官網 ｜https://jinfm.net/index FB粉絲團 ｜https://www.facebook.com/jinfmnet/ 畢卡索 可可 藝術家

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