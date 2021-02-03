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臺文館文學樂園與圖書室齊開幕 逛展、看古蹟、讀繪本一次滿足！

聯合新聞網 / 國立臺灣文學館
熱鬧的開幕典禮現場。（圖／國立臺灣文學館提供）
熱鬧的開幕典禮現場。（圖／國立臺灣文學館提供）

在臺南市蛋黃區的百年的古蹟，奇妙地冒出一個孩子能讀繪本、玩遊戲；大人能逛小書展、查資料的閱讀空間，它就在臺灣文學館！

臺文館思考博物館的活用空間、讓使用者擁有最自在、最舒適的場域，經過一年的空間調度「文學樂園」與「圖書室」在2021年2月2日開幕，首展分別以斯洛伐克童書展、白話字文獻主題書展拉開序幕。

由臺文館最有人氣的「兒童文學書房」華麗變身的「文學樂園」，設定為15歲以下兒少讀者的閱讀樂園。一進入就能看到宛如草地的地毯上放置了舒適的的大型沙發、還有像山洞、沙坑、秘密基地的閱讀座位；選擇一處喜愛的座位、挑選一本想看的童書，或是坐在暖暖自然光照耀的落地窗邊發呆，任由創意想法在腦中激盪，親近文學的日常，就是如此美好的經驗。

文學樂園空間舒適（圖／國立臺灣文學館提供）
文學樂園空間舒適（圖／國立臺灣文學館提供）

「文學樂園」規劃有嬰兒車的放置處，體貼家長的需求。此處的書櫃、書車更是依照兒童視角量身打造，並將幼兒書、繪本、故事書和青少年圖書，使用不同顏色的地毯區塊來分類，清晰的指引，方便不同年齡的讀者找書。活動廣場提供說故事的志工或繪本作家可在此進行互動式活動，還有青少年文學區、桌遊體驗區、以及互動遊戲區；大、小朋友都可以在這個區暢玩數十種桌遊和體感遊戲「生命之鳥」，此遊戲為臺文館2019年遊戲腳本徵選比賽的首獎作品，用趣味方式帶領大家體驗日治時期作家吳瀛濤人生故事。

小朋友可在此玩體感遊戲。（圖／國立臺灣文學館提供）
小朋友可在此玩體感遊戲。（圖／國立臺灣文學館提供）

首發的斯洛伐克兒童文學書展，緣起於兩年前臺灣與斯洛伐克文學間蓬勃的往來，期間已經有8本斯洛伐克語童書在臺灣翻譯出版、9本臺灣童書在斯洛伐克翻譯出版，斯洛伐克的兒童文學是世代承繼的民間傳說，充滿古樸的風土人情。展期自2021年2月6日至4月4日。

同日，「圖書室」也重新整修開幕。開架式與臺灣文學主題相關藏書便有8萬多冊、閱讀區更寬敞、講座展覽場地更能活用。鯨魚造型的服務台，象徵文學的無邊無際，從此處航向世界。

「圖書室」首檔展覽為「臺灣世界記憶國家名錄 白話字文獻主題書展」，展期2021年2月2日至8月1日，以臺文館捐贈藏書、文獻資料而規劃的作家文庫，也即將在2021年中開放民眾閱覽，首檔預計以「戲劇」為主題，並搭配相關講座等展演活動，敬請期待。

臺文館表示，來館不僅能觀展、看建築，活化後的閱讀空間正在與大眾共同創造多元的文學。

斯洛伐克 童書 桌遊

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