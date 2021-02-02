臺青們的新聚點 「叫春大街」召集百組設計品牌陪你迎新年！

一年一度由文化銀行主辦的「叫春大街」，號稱每年年初的新春設計大亂鬥，將於 1 月 29 日到 2 月 7 日登場。召集百組臺灣優秀設計師的新春設計作品、地方特色品牌，用新設計、ㄎㄧㄤ玩意來迎新年。

今年一舉擴大規模，活動為期舉辦十天，在誠品生活南西店限定展開，在這充滿年味的時刻，澎湃端出 200 種以上的年節設計商品，展現台灣生猛有力的多樣設計。要你放大聲叫出，春天來啦！

五大叫春必買亮點

「叫春大街 SPRING CHILL」，用新設計來詮釋傳統新年，讓你體會過年其實比想像中更有趣。過年不再用里長伯送的春聯，來叫春大街 Level Up 你的過年好品味！抓住叫春五大必買亮點「頂吉和牛紅包袋」、「美學設計力牛肉麵桌曆」、「台味過年俗芭辣西」、「神明駕到虎爺誌」、「初登場！迎新春叫春 PIN」，保你新年有好心情、好運氣、好財力！

（圖左）品牌：就曰設計＆麻辣壹號店｜商品：2021頂吉和牛紅包組（圖／文化銀行提供）（圖右）品牌：銀海設計｜商品：牛肉麵年曆（圖／文化銀行提供）

01 拿出頂吉和牛紅包袋，氣勢贏一半！

麻辣壹號店與就曰設計共同推出 2021 頂吉和牛紅包組，以日本和牛作為紅包意象，和牛為牛肉中最頂級的象徵；過年包紅包時刻，拿出這頂吉和牛包，讓你的心意最頂級地傳送出去。

02 美學設計力！牛肉麵桌曆

「放在桌上一定會被關注的有趣桌曆！」牛年就用代表台灣美食的牛肉麵來陪你度過吧！一組二入，紅燒與清燉兩種口味一次滿足。旋轉湯匙就能變換月份；拉動筷套能夠變換星期。可愛的牛肉麵桌曆讓 2021 每一天都豐盛有趣！

（圖左）品牌：醜物店｜商品：俗芭辣西 T-Shirt（圖／文化銀行提供）（圖右）品牌：神明攤｜商品：虎咬錢，虎爺小誌（圖／文化銀行提供）

03 台味過年！俗芭辣西好心情

身為水果王國的子民，把台灣水果穿在身上，製造最高話題討論度！讓你過年的每一天都有著美好的俗芭辣西好心情！

04 神明駕到！虎爺保你平安過好年

在台灣道教信仰之神明當中常見也最常被忽略到的神明『虎爺』扮演著重要的角色。這份刊物會帶你認識胖胖可愛但又不失威嚴的虎爺，祂是個保衛者，擔任了保護地區、廟宇、神明、小孩等職責；祂同時又有著招財、治病等能力。有了這本虎爺誌，守護你健康平安的新年！

品牌：文化銀行｜商品：叫春 PIN

05 初登場！叫春大街限定「叫春 PIN」獨家販售

春色無邊，叫春無罪！叫春大街主辦單位「文化銀行」首次推出品牌商品「叫春 PIN」，新的一年，萬象之始，所有一切帶著春天生意盎然的新氣象。包裝特別以類似玩具泡殼呈現，讓叫春徽章更顯趣味。過年別上叫春 PIN，帶著被春神造訪的祝福！成為日常生活中最亮眼的點綴。