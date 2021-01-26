藝人六月新書《讓生活只留下最喜歡的》分享減法生活及理財術

文／時報出版編輯部

因應疫情，台北國際書展於上週決定停辦。六月（本名蔡君茹）原訂首次以作者身分參與國際書展新書記者會也因防疫優先而取消活動。

由時報出版的新書《讓生活只留下最喜歡的》內容主要和大家分享她的減法生活和加分人生。奉行極簡生活有一套的六月，讓她多年來即便很少拍戲，卻可以開始過著半退休的生活。

書名：《讓生活只留下最喜歡的：六月的減法生活，加分人生》作者： 六月（蔡君茹）出版社：時報出版出版時間：2020年12月29日

六月的人生中不管面對情感、工作、家庭、生活、甚至穿搭習慣......等，一直奉行著「只保留真正需要」、及「真正能讓自己感到幸福愉快的」，從收納，到人際關係、甚至財富管理，獲得更清爽自在的人生。但六月並不是一開始就有如此體認，21歲買了第一台車，但當時並無穩定收入和存款，並過著過度消費卻渾然不覺，累積了不少卡債。

後來因和李易一次日本旅遊，發現日本媽媽們過著優雅又清爽的生活，而把逛彩妝衣服的時間都換成逛書店，參考了許多做家事與收納的書其中《斷、捨、離》這本書把她推向減法生活的第一步！

現在的她雖身為藝人，但在穿著上卻秉持著333精簡穿搭法則，目的是解決爆炸的衣櫃然後學會自己真正要什麼衣服，以三個月為單位，只允許自己使用33件單品完成每天的穿搭：幫自己設定一段時間，可以是3個月或是1年為基礎，然後只留下33件實穿的單品，如果一定需要添購衣服時，堅守有進有出原則，目前她已經養成了習慣，甚至兩年左右都可以幾乎不買新衣服，也很少會超標33件。

六月。（圖／時報出版提供）

除了減法生活，書內六月也教大家減法理財：先存下要存的錢，剩下的才是你可以花的錢。開啟了她理財的第一道門是年輕時買了第一張儲蓄險，當年沒想太多，只是乖乖按時繳錢，強迫自己存款。如今保險期滿，每一段時間都可以拿回一筆可運用的資金，隨著時間累積還可以領回更多。再運用領到的資金，繼續買下一張保險！「買保險」也可以避免日後老了成為孩子的負擔，對她而言是為自己負責的表現，越早開始越快獲得財富自由，盡早開始享受人生。

另外六月也認為買房是不賠本而且保值的，如果不是投資目的而是自住的話，不用擔心接下來的房價高低，所以沒有賠本的問題，再來就是不論怎樣你「保有了一間房子」。甚至當作是一個強迫存款的方式，就算到了某一天你急需要現金，房子還可以當作你最後一個後盾。挑選房子則是「先求有再求好」，的確現在房價對很多人來說是天價，但是如果按照書內的整理法，會很好評估需要的坪數，可以鎖定小坪數的房子，坪數小總價自然會低一點，那麼買房就不是那麼遙不可及。

六月這本書不只是想跟大家說怎麼居家收納、怎麼做家事和理財，最重要的是和大家分享要怎樣過生活？

減法生活是一個聽起來很簡單卻是很難執行的事，絕非一覺醒來就可以徹底執行，從減少家裡物品開始，然後管理金錢、管理時間、管理人際關係，最後活出每個人自己想要的人生。

●本文推薦書好書為時報出版之《讓生活只留下最喜歡的：六月的減法生活，加分人生》。