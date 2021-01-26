扭轉疫情苦悶！新北2021閱讀代表字「熠」迎來學習新希望

「新北2021閱讀代表字大選」透過新北學Bar臉書粉絲票選，由「熠」字拔得頭籌，獲選為 2021 年新北閱讀年度代表字。推薦「熠」字的竹圍高中劉文如老師就說：「閱讀就像是天上的熠熠星光，帶領每個人往最美好的地方，期待閱讀翻轉2020年疫情的苦悶，迎來2021年新希望。」

教育局張明文局長表示，新北閱讀代表字活動今年邁入第4年，2018年的「品」字鼓勵大家從閱讀品味生命；2019年「融」字希望閱讀成為融入各領域學習的元素；2020年「全」字，強調閱讀是學習入門的王道；2021年由新北學Bar在臉書票選出「熠」字為閱讀代表字，可見大家都期待在閱讀中看到學習的希望，在2021看見光亮。

不少家長和學生在票選貼文下留言「因為『疫』情，大家過得很壓『抑』，正需要閱讀所散發的『熠熠』星光照亮這個略顯灰暗的世界。」、「熠，盛光也。閱讀讓學生燃起學習的希望。」、「在黯淡的2020中，閱讀讓我心靈充滿正向，讓我對2021滿懷希望。」。

竹圍高中劉文如老師帶領學生從桌遊中閱讀。（圖／新北市教育局）

竹圍高中劉文如老師的閱讀課，以《天龍八部》的學霸段譽為例，告訴學生段譽在短時間內能一字不漏背下《六脈神劍》的劍訣，卻無法在緊要關頭時展現克敵致勝的劍法，問題就在於沒有融會貫通的能力。因此課程中她特別融合桌遊及影片欣賞，學生要從寫作中分析文本角色並錄製影片，不僅訓練學生的口語表達能力，還能分享到社群媒體讓更多閱讀同好看見，也同時提升口語表達及寫作，讓閱讀就成為一道光，孩子們能追逐著這道光不斷往前跑

竹圍高中國中部七年級郭昀昊同學說：「從劉老師帶領閱讀《蒼蠅王》的活動中，我學會換位思考分析自己的選擇，也了解融入生活的學習才能成為習慣，所以我現在都跟大家分享『處處能閱讀、處處是學習』的快樂。」

新北市推動閱讀教育，已投入超過4.5億改造中小學圖書館，為296所學校的閱讀環境換新裝，每年編列各級學校3,000萬以上的購置圖書經費。自109學年度起，國中創全國之先推動「閱推教師分級制」，每校可以有不只1位閱讀推動教師，並依據學校的閱讀教育實施狀況及需求提供最有利的資源，期待閱讀讓孩子熠熠發光。