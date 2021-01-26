Hami書城2020年度閱讀報告：是什麼帶動閱讀人數成長2.4倍？

文／許乃文、圖／Hami書城提供

2020年初疫情開始蔓延，全球迎來最黑暗的一年，但台灣卻因防疫成功成為全球焦點。Hami書城用閱讀紀錄，與全民分享這不可思議的一年。

從閱讀見證防疫過程 台灣奇蹟全民拚經濟

2020台灣用GDP成長來證明這一年的防疫努力是有成果的。從Hami書城2020閱讀數據觀察，上半年在家閱讀的重點聚焦在防疫主題，如防疫自救、在家旅遊、線上學習等，但六月開始閱讀已轉向國旅及投資議題，從5G開台、台積電大漲到美國大選帶動財經雜誌閱讀熱，以及投資理財電子書熱賣，台灣防疫奇蹟，帶動小市民跟著拚經濟！完整Hami書城年度閱讀報告請見書城官網。

Hami書城閱讀人數成長2.4倍 AR應用挑戰閱讀新體驗

2020年因在家時間變長帶動數位閱讀需求，使得Hami書城閱讀人數成長2.4倍，不僅提升全年報紙、雜誌刊物的閱讀率，也帶動Hami書城電子書零售業績攀升。Hami書城是目前唯一同時擁有文字書、有聲書、影音書及AR電子書沉浸式閱讀等多樣化數位閱讀的電子書月租平台，從聽書時間增長267%及AR電子書的使用觀察，發現讀者對於數位內容多元化的接受度越來越高，因此 2021年Hami書城除了增加「聽書」內容，也將持續投入AR互動電子書的開發與設計。

線上書展最低5折起 還有2021本免費好書大方送

迎接嶄新一年Hami書城與時報文化、讀書共和國、采實出版等出版社聯手，推出「2021線上聯合書展」，電子書最低5折起，全站消費滿額還有機會抽6000元購書金。為彌補台北國際實體書展再次停辦的遺憾，Hami書城將準備「2021本好書」自1/25起免費開放讀者領取，讓閱讀不停息。（數量有限，送完為止） 詳情見Hami書城官網活動說明 。