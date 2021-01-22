臺文館推出「詩」意酒杯組 邀民眾共飲文學

國立臺灣文學館（以下簡稱：臺文館）品牌「拾藏：臺灣文學物語」推出年度商品「樂園漫步」啜飲共享組，包括兩款精釀啤酒「細水」與「鯨波」，兩款雙層玻璃杯「澄秋」與「沐月」。從啤酒口感到包裝設計展露豐富的文學意涵，令人驚艷。商品以臺文館典藏品為發想，與「蔡氏釀酒」及「好玻GOODGLAS」兩家在地企業攜手合作，以詩詞為名開發文學啤酒及酒杯，臺灣文學的重要藏品一躍進入人們的日常，從啜飲中感受文學溫度，陪伴大眾豐富日常生活。

最文學的啤酒！地域限定滋味

臺文館和臺灣在地品牌蔡氏釀酒合作，首次嘗試以臺灣古典詩句為發想，推出「鯨波」與「細水」兩款文學概念啤酒。

「細水」文學啤酒的概念取自《半閒吟社首集》中詩人周定山的詩句「大竅千年容細水，何須長發不平歌」，表達詩人歷經戰亂後回到家鄉鹿港，回首過往的恬淡心境。以比利時白啤酒——醃漬檸檬風味，鹹甜口感滑順淡遠，伴隨清新檸檬香氣，如同詩人面對過去的風波，從中咀嚼生活的韻味。

「鯨波」文學啤酒則發想自周定山的詩句「疑是漁陽撾抝吼，如驅萬騎蹴鯨波」，選擇經典款「金黃愛爾」精釀風味，味道順口，帶點英式啤酒花的特有花香與香草味，入喉時散發淡淡柑橘香，綿密的氣泡宛如詩句中滔滔不絕的海浪，融文學於醇酒之中，未飲先醉。

細水插圖，由金蝶獎得主「虫二風月無邊插畫」繪製。（圖／國立臺灣文學館 提供）

鯨波插圖，由金蝶獎得主「虫二風月無邊插畫」繪製。（圖／國立臺灣文學館 提供）

酒標設計特別邀請金蝶獎得主「虫二風月無邊插畫」繪製，以釀酒原料小麥、蛇麻花藤蔓勾勒出插畫輪廓，並結合詩人一生的成長軌跡與重要場景，從「鹿」「鯨」的身上可以發現詩人年少時擔任布庄學徒的模樣、故鄉鹿港的傳統建築與自然風光等等。藉設計傳達古典詩意境，增添品酒過程的趣味，邀請飲者一起找出藏在酒標設計中的彩蛋！

兩款酒杯「沐月」與「澄秋」，為「好玻GOODGLAS」手工吹製的雙層玻璃杯，創意來自臺文館重要古物《風車3》詩刊中利野蒼（李張瑞），以及《南溟樂園4號》中郭水潭的詩作；杯體上的圖像設計結合詩意的想像，帶人進入無垠的夢境。

酒杯（右）「澄秋」與（左）「沐月」。（圖／國立臺灣文學館 提供）

樂園漫步啜飲組 邀請民眾翱翔文學樂園

「樂園漫步」啜飲組結合臺灣文學及臺灣品牌，希望讓民眾從不同管道認識文學。商品除了在臺文館藝文商店及Minimou極簡手作咖啡坊販售外，雙層玻璃杯也可以在臺文館線上商店(Pinkoi平台)購買。近期，臺文館也將和臺南市政府文化局所屬古蹟商店合作，於愛國婦人館、赤崁樓、安平樹屋展售「樂園漫步」啜飲組，啤酒也將與臺灣不同地區的酒吧限定合作，相關訊息請密切關注臺文館「拾藏：臺灣文學物語」臉書粉專。