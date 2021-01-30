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【udn閱讀‧愛書任務】漫步在臺灣文學樂園，填問卷抽對杯共享組！

聯合新聞網 / 拾藏：臺灣文學物語
臺文館以「樂園漫步」為主題，透過館內典藏詩文轉譯，打造出絕美的啤酒啜飲共享組。（圖／國立臺灣文學館　提供） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺文館以「樂園漫步」為主題，透過館內典藏詩文轉譯，打造出絕美的啤酒啜飲共享組。（圖／國立臺灣文學館　提供）
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※文末有「國立臺灣文學館」抽獎活動！歡迎踴躍參加！▼點我參加▼

無論過去或現在，臺灣文學作家們各自展現才華，尋找同好集結成文學樂園。國立臺灣文學館（以下簡稱：臺文館）在2020年末以「樂園漫步」作為年度主題，挑選臺灣不同年代詩社的相關藏品與詩作，推動文學轉譯的跨界合作，希望在變動的時代下，透過文學陪伴人們的日常。

臺文館「拾藏：臺灣文學物語」以臺文館典藏品為發想，與在地企業「蔡氏釀酒」及「好玻GOODGLAS」攜手合作，2020年開發年度商品「樂園漫步」啜飲共享組，包含以詩詞為發想的兩款精釀啤酒與兩款雙層玻璃杯。臺灣文學的重要藏品成為現代人分憂解勞的生活良伴，從啜飲中感受文學溫度，陪伴大眾豐富生活。

臺文館「樂園漫步」主視覺，將文學藏品化成樂園風景，邀請民眾一同漫步。（圖／國立臺灣文學館　提供）
臺文館「樂園漫步」主視覺，將文學藏品化成樂園風景，邀請民眾一同漫步。（圖／國立臺灣文學館　提供）

手工吹製雙層玻璃杯 將古老的詩句變成畫

本次臺文館與知名玻璃工藝品牌「好玻GOODGLAS」合作。手工吹製的雙層玻璃杯「澄秋」，設計靈感來自臺文館典藏品《南溟樂園4號》中，郭水潭日文詩作〈秋心〉的詩句「放晴而高的天空，是秋心的象徵」。

深藍與橘紅的圓，象徵詩句中形容的秋心是冷靜而寂寞、遙遠而悲傷的，島嶼則幻化成詩作的發表園地。民眾可以倒入喜愛的飲品，渲染天空的色彩，在雲朵間自由翱翔，感受秋風颯爽。

玻璃杯「澄秋」，邀你倒入喜愛的飲品，打造專屬於你的〈秋心〉。（圖／國立臺灣文學館　提供） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
玻璃杯「澄秋」，邀你倒入喜愛的飲品，打造專屬於你的〈秋心〉。（圖／國立臺灣文學館　提供）
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

詩句來自以下臺文館典藏品《南溟樂園4號》中郭水潭的日文詩作〈秋心〉：

〈秋心〉 ／郭水潭作、蕭翔文譯

放晴而高的天空

是秋心的象徵

那個心始終寬大而慈祥

我仰望著敬慕

那個心始終冷靜而寂寞

我從那裡博得哀愁

那個心始終遙遠而悲傷

我抱住它哭泣.

那個心始終澄清而深奧

我從那裡汲取詩情

…………

哦，秋天，向那個心

我要不斷地招呼呀


●譯文原載《文學台灣》第10期，轉譯故事「盛浩偉：詩的燃點 ──〈多田南溟致郭水潭函〉與《南溟樂園》新春第四號的故事」

「沐月」雙層玻璃杯則以臺文館典藏品《風車3》詩刊中，利野蒼（李張瑞）日文詩作〈古老的庭園〉的詩句「沐浴著月光，古老的庭園之影」進行圖像創作。當民眾倒入飲品就像在為夢境上色，而月亮與潮汐的風景亦將在杯中浮沉。杯體圖像設計結合詩意的想像，帶人進入無垠的夢境，體驗超現實詩句的奇幻情境。

玻璃杯「沐月」，用飲品沐浴杯身的月亮，體驗古老的庭園之影。（圖／國立臺灣文學館　提供） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
玻璃杯「沐月」，用飲品沐浴杯身的月亮，體驗古老的庭園之影。（圖／國立臺灣文學館　提供）
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

詩句來自以下臺文館典藏品《風車3》中利野蒼（李張瑞）的日文詩作〈古老的庭園〉：

古老的庭園 ／ 利野蒼（李張瑞）作、葉笛譯

沐浴著月光，古老的庭園之影，月月紅的香氣裡吟誦讚美歌的少女，那側臉。

流星的聖母脫下月桂冠升上虛空。

天國的門扉是愛的悲哀之使者。對少女的手是脆弱的。亞當和夏娃和蘋果。少女總是不從手中放下聖經的。

地上的夢畏懼神的嫉妒。

月月紅躊躇著飄香，少女忘了歌唱的自由。


●轉譯故事：「陳允元：時間的倖存者──《風車》第三期」

樂園漫步啜飲組 邀請民眾翱翔文學樂園

「樂園漫步」啜飲組結合臺灣文學及臺灣品牌，希望讓民眾從不同管道認識文學。商品除了在臺文館藝文商店及Minimou極簡手作咖啡坊販售外，雙層玻璃杯也可以在臺文館線上商店（Pinkoi平台）購買。近期，臺文館也將和臺南市政府文化局所屬古蹟商店合作，於愛國婦人館、赤崁樓、安平樹屋展售「樂園漫步」啜飲組，啤酒也將與臺灣不同地區的酒吧限定合作，相關訊息請密切關注臺文館「拾藏：臺灣文學物語」臉書粉專。

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