2020年台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎 首獎公布

台灣法語譯者協會今日宣布2020年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】文學類由陳郁雯女士以譯作《貓的癡情辭典》拿下首獎。

2020年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】文學類共徵得十九件符合資格作品，初選委員會成員為范兆延先生、黃馨逸女士及吳錫德先生。三位評審委員以六週的時間遴選出優秀的五件入圍作品，並於2020年10月29日公布入選名單。

2020年【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】得獎譯者陳郁雯照片。（圖／台灣法語譯者協會 提供）

本屆決選評審團由五位專家學者組成，分別是台灣知名文學家柯裕棻女士、中央大學法文系主任甘佳平女士、中央大學法文系助理教授高滿德（Matthieu KOLATTE）先生、政大歐文系系主任阮若缺女士，以及台灣資深法語譯者尉遲秀先生。

經過兩個月的詳細審閱，決選評審會議於2021年1月10日於台北「藝集生活」舉行。評審們逐一評析入圍作品並進行評分；最終由陳郁雯女士翻譯，斐德列克・威圖(Frédéric Vitoux)的作品《貓的癡情辭典》，從五件優秀入圍作品中勝出。評審團認為本作雖為文學作品，卻是一本旁徵博引、領域跨度十分廣的書籍，涵蓋了許多深層的文化知識，詞條形式的呈現亦增加翻譯困難度。雖然如此，譯者極佳的文字轉換邏輯成功維持譯文的忠實與流暢，奔放的中文表現，更再現了逸趣橫生的原作。

2020年【台灣法語譯者協會-法國巴黎銀行翻譯獎】文學類首獎《貓的癡情辭典》與評審團（圖／台灣法語譯者協會 提供）

【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】已邁入第七屆，見證法語譯作水準年年升高，本屆決選評審團亦如此認為。就整體而言，本年度入圍的作品涵蓋了知識型散文、暢銷小說、辭典文類以及科幻作品，多元特色加上上乘的譯文品質，皆提高評選的難度。作家柯裕棻表示：「在不同文類之間做評選本來就難，加上考量翻譯過程需克服的問題大不相同，因此更難評選。在這種條件下，時空跨度較大的小說類更能受到注意。因為大型作品的譯作有較多空間能表現譯者的判斷與查考，架構越複雜的作品越能表現譯者的中介與觸發。」

2020【台灣法語譯者協會–法國巴黎銀行翻譯獎】頒獎典禮將在2021年1月26日於台北國際書展法國館開幕式，與因疫情而順延的2019年非文學類翻譯獎首獎頒獎典禮同時舉行。獎項的獨家贊助單位法國巴黎銀行台灣區總經理博瑪儂(Manon Breuvart)女士將出席現場，親自頒發獎金五萬元及水顏木房魏榮明總監設計打造之獎座。