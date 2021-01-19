城市畫家林致維《水彩可以這樣畫》新書發表暨畫作示範會
文／馬可孛羅文化編輯部
★ 自《旅繪台灣》、《台南巷框》後 —— 城市畫家林致維，首次出版技法全書！
★ 公開十年來繪畫心法，重新認識輪廓、形狀與明度！ 利用木棒刮、衛生紙吸擦、塗膠水上色等，跟著上一堂不一樣的水彩課！
簡忠威老師名家推薦「給所有在繪畫上遇到瓶頸的初學者，提供一種更直覺、更有趣的繪畫習慣。」
城市畫家林致維教你跳脫常見的渲染法水彩畫，變化出無窮的技法與表現。老房子、巷弄、排屋、街坊人物、花瓶、室內佈置、老樹、開闊景色...。「畫你所見」，訓練你的眼睛與大腦認知之間建立更多細節。最尋常的景致，也會有最豐富的人情紋理。
1/2藝術蝦十年繪畫心法首度公開：重新認識輪廓、形狀與明度
※ 輪廓：萬物都有形狀，在開始畫畫前，不要看一眼就埋頭苦畫，強迫自己只看見形狀！
※ 上色：在筆畫與筆畫之間保留一點空隙，堆疊出肌理變幻的魔法。
※ 明度：在遠近、光影、角度等空間裡，同一種顏色也是千變萬化的，這時就需要訓練大腦辨識明暗層次。
※ 獨門絕學：用小木棒刮、用衛生紙吸擦、在膠水上塗顏色？
跟著做，最終的成品，也可以有版畫及後印象派的繪畫質感！
《水彩可以這樣畫》新書發表暨畫作示範會
免費講座歡迎報名，來現場就有機會拿獨家SENNELIER顏料色卡！
☆ 台北場 |
時間： 2021/1/23 (六) 1400-1600
地點：薄霧書店 (台北市中正區羅斯福路三段302號3F)
瞭解更多：立即報名
☆ 台南場 |
時間：2021/2/7 (六) 1400-1600
地點：民安美術社 (台南市中西區中山路13號)
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