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周遠馨親赴敦煌遺跡研遊絲路傳奇，小說《于闐太子》獨家解密莫高窟密碼

聯合新聞網 / 聯合文學出版社
（圖／聯合文學提供）
（圖／聯合文學提供）

文／聯合文學編輯部

書名：《于闐太子》 作者：周遠馨 出版社：聯合文學 出版時間：2020年12月22日
書名：《于闐太子》
作者：周遠馨
出版社：聯合文學
出版時間：2020年12月22日

《于闐太子》是一部有關古西域歷史和敦煌莫高窟藏經洞未解之謎的小說，解開千年西域佛國何以成為今日伊斯蘭世界的前因後果。本書獲得2019年全球華人星雲文學獎長篇歷史小說寫作計劃獎助，由聯合文學出版社出版，新書上架第一週即進入博客來網路書店暢銷排行榜第五名。

作者從一件珍藏在法國國家圖書館的「敦煌土地訴訟書」開始她的追踪之旅，七年內研遊絲綢之路四次及中亞五國，最遠及至中亞撒馬爾罕，並在敦煌鳴沙山下居住一個月，在數不清的地方誌、文史資料中，「于闐太子」這個關鍵人物，隔著千年浩瀚時空，向她召喚…………

1月16日下午三點於台北聯經書房，周遠馨將分享十年間研遊絲綢之路的精彩照片，從敦煌出發經新疆至撒馬爾罕，含括史料的探索爬梳，考古的抽絲剝繭，以及見證歷史的傳奇與滄桑。

作家履彊推薦──

本書結合《敦煌遺書》、《宋史》和敦煌壁畫，以小說的張力與歷史事實相輔相成，藉故事主人翁于闐太子在一千年前敦煌的成長，面對強敵環伺，戰死沙場的過程，透過生動的描述，鮮明的人物，呈現敦煌的魅力和西域大漠宗教和權力的興替。

莫高窟密碼與西域的前世今生──《于闐太子》新書分享會

講者：周遠馨（《于闐太子》作者）

日期：2021年1月16日（六）15:00-17:00

地點：聯經書房-上海書店B1（台北市大安區新生南路三段94號）

詳細資訊：立即報名


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