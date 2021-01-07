快訊

天天有疫情！我新冠境外再+3 指揮中心下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臺文館換新裝！最新臺南必訪走春景點在這裡

聯合新聞網 / 國立臺灣文學館
臺文館門面，限時換裝。（圖／國立臺灣文學館提供）
臺文館門面，限時換裝。（圖／國立臺灣文學館提供）

文學夢獸爬上國立臺灣文學館門面，歡慶牛年遊戲中，限時換裝，春節連假必訪！

文學夢獸躲藏在牆面四周（圖／國立臺灣文學館提供）
文學夢獸躲藏在牆面四周（圖／國立臺灣文學館提供）

臺文館變了，建築外觀配合古蹟修繕工程，2021年3月前暫時成為數位遊戲「夢獸之島」的文學夢獸棲息地，仔細尋找牠們的可愛蹤跡，千萬別錯過這個限時的拍照景點。館內最受民眾喜愛的兒童文學書房則搬遷至地下一樓，變身成文學樂園，與相連的圖書室即將於2月2日開放。大、小朋友可以在樂園看繪本、玩遊戲，家長能在一旁的圖書室看書、喘口氣，夠幸運的話還會遇到機器人陪讀、陪玩！館外、館內都是讓大家來探索的新景點。

文學樂園特別設置親子體感互動遊戲「生命之鳥」，以日治時期詩人吳瀛濤的文學生命為故事主軸。向兒童娓娓道來關於吳瀛濤的童年生活、江山樓的生活經驗、從臺灣各地民俗風情田調與蒐集而來的習俗與故事，並且介紹他的重要著作。遊戲從詩作〈童年〉開場，接著端出〈江山樓．臺灣菜．藝旦〉中臺灣菜的內容。再融合《臺灣民俗》中的端午節、抓周、竹製品等。吳瀛濤還會化身為說書人，介紹他的七本代表作，並以詩作〈生命之鳥〉作為壓軸。

館內新春活動由1月16日「春聯寫詩 書法創作坊」起跑，將由知名書法家何景窗帶著大家認識春聯，並創作生活春聯。1月23日minimou極簡手作咖啡坊將舉辦「文學主題品酒音樂派對」，透過文學作品探討酒食文化。活動詳情與報名請留意臺文館官網資訊。

互動遊戲「生命之鳥」邊玩邊長知識（圖／國立臺灣文學館提供）
互動遊戲「生命之鳥」邊玩邊長知識（圖／國立臺灣文學館提供）

臺文館1月1日(星期五)元旦正常開館，2月11、12、15日(除夕、初一、初四)休館，2月10、13、14、16日(小年夜、初二、初三、初五)開館。開館期間準備了許多無須報名，來館就能自行玩的新春活動——活動有2月2日至28日的「牛轉乾坤—新春闖關遊戲」，自服務臺領取遊戲單後可至展場中解謎、蒐集紀念章，除了開館期間每日提供30份好禮獎勵完成闖關民眾；2月10、13、14、16日闖關完成後只要打卡即贈送「新春限定—文具組合包」（上午、下午各50份）。此外春節開館期間只要跟館外燈箱拍照上傳臉書，就可到服務臺領取「飽讀食書」臺灣珍味文學展手冊（春節加碼每日贈送100本）。2月13、14、16日「新年開門•迎春送喜」每日發送100張「2021新年好」限定版明信片賀卡。

牛轉乾坤—新春闖關遊戲單（圖／國立臺灣文學館提供）
牛轉乾坤—新春闖關遊戲單（圖／國立臺灣文學館提供）

春節期間，館內展覽有「文學力─書寫LÁN臺灣常設展」、「百年之遇─佐藤春夫1920臺灣旅行文學展」、「不服來戰─臺灣文學論爭特展」、「樂寓毫端：臺灣文學的毛筆時代捐贈展」。常設展與臺灣文學論爭特展兩個展場，設有實境解謎遊戲「山水亭的文學客」、「自由文鴿：裂縫中的時代碎片」過關後可至藝文賣店兌換禮物。精彩的展覽、豐富的活動，春節將近，趕快安排到臺文館走訪。


春節 春聯 國立臺灣文學館 閱讀

相關新聞

歐菲斯星球 LINE TV療癒劇作

歷經疫情肆虐、全球經濟遭受衝擊及眾多名人驟逝等突發事件，二○二○被許多人譽為最混亂、難過的一年，LINE TV「數位劇場...

臺文館換新裝！最新臺南必訪走春景點在這裡

.article-content__title { font-family: arial;font-weight: bold; } 文學夢獸爬上國立臺灣文學館門面，歡慶牛年遊戲中，限時換裝，春節連假

聯經出書 特公盟點燃遊戲場革命

二○一五年，全職媽媽林亞玫發現陪伴三歲女兒長大的台北青年公園滑梯遭無預警拆除，政府理由是「不符國家安全標準」。她因此在臉...

閱讀跨時空、服務無障礙　國臺圖「終結句點王」讀書會準時線上共讀！

為因應疫情避免群聚活動，善用網路「跨閱」時空的特性及落實無障礙閱讀推廣的理念，國立臺灣圖書館(以下簡稱國臺圖)於109年度率先推出「終結句點王．online讀書會」，邀請教育部閱讀磐石獎閱讀推手獎得主

波哥雷里奇 3月「純粹蕭邦」登台

鋼琴大師波哥雷里奇暌違九年，今年三月將再度來台展開北高雙城巡演，演奏一系列蕭邦經典曲目，是近期難得的國外音樂家演奏會。

國圖展演廳落成 邀讀者看戲

圖書館不只是圖書館，還可以邀讀者看戲！落成近四十年的國家圖書館，將地下一樓的「演講廳」轉型為「劇場」，讓原本以演講為主的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。