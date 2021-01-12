苑舉正／從哲學看中西思想文化的差異

(文／苑舉正，輯／一刻鯨選)

「沉默是金」嗎？

當我們接觸到西方人的時候，最直接的感覺就是西方人非常會講話，話說個不停；然後我們中國人呢，基本上強調的是「沉默是金」，通常大家都會認為說，話多的人「口蜜腹劍」，基本上就是比較輕浮。

這個認知哪來的？

我在留學的時候，我可能因為是話比較多，常常被請去當婚禮的司儀。我觀察到一個現象，同學的指導教授來致詞時，本身沒有做什麼準備，但是都能夠清楚的表達他們的祝福之意，還不時的丟出一些笑話來，讓大家聽得哈哈大笑，不覺莞爾。

我當時就在想，中西文化的差異大概就是「表達能力的差別」。我這個認知，經過了一段時間的思考，找出了一個很大的原因，其中最主要的是因為西方文化來自於希臘哲學中的兩個特徵「批判理性」與「抽象思考」。

在希臘的城邦政治中，最重要的能力就是表達能力。你的表達能力要達到進行理性的論述還不夠，還要能夠直接指出別人思想上的限制，或是別人論述中不對的地方，這個也就是我們所謂的「批判」。

批判需要「求真」

以別人論述上的缺失作為主要訴求，需要很大的「求真」精神，因為人自然而然是一個「求真」的動物。那要怎麼在心靈展現力量呢？如果當你知道我在對你講話的過程中，包含了很多謊言，你會覺得格外生氣、羞辱，因為我再強調一遍，人就是一個「求真」的動物──我們認為以真理溝通、以真理表達，是我們應有的態度。

表達需要「邏輯」

另外一個特徵是「邏輯」，這是一個很明顯的希臘詞，意思也就是說，在邏輯約定的範圍內，我們的語言表達，直接用到了邏輯的方式，使得「真理」能夠藉著語言的表達，而全面的展現出來。

我們日常的表達的方式，對於「是不是」，對於「有沒有」，對於「對不對」，都有一個基本認知的態度。所以在表達的過程當中，對於真理的認知，必須要能夠充分運用邏輯。而邏輯的表達，裡面涉及到了許多的抽象的思維。

在古希臘時代，尤其是在雅典這個重視講話能力的城邦裡頭，因為每個人都要做自己的律師，為了自己的行為在法院中做辯護；蘇格拉底就做過這件事情。在表達自己的語言能力的時候，等於是一種對自我的保護。所以那個時候，最重要的行業就是教人家說話的，它形成了一個很堅固的傳統。

蘇格拉底之死（圖／維基百科）

「實用」的東方精神

反過頭來，我們看看中華文化裡面所展現的對於「沉默是金」這樣的想法，有沒有提供任何直接的影響呢？答案是：有的。我們的文化，從孔夫子開始「不語怪力亂神」，然後呢，「未知生，焉知死。」展現了出一種非常實用的精神。

什麼叫「實用」呢？就是「實實在在的應用」。就是我們感官知覺中，我看到的是什麼，就是什麼；我聽到是什麼，就是什麼，我摸到的是什麼，就是什麼；我嘗到的是什麼，就是什麼。所以說，嗅覺、味覺、觸覺、視覺、聽覺，裡面所展現的經驗內容，是最直接的，也是最實際上可以應用的。

然後在這種實用的精神下，所展現出來的，就是說會認為：「你說什麼，其實不如你做什麼」來得重要。我們會覺得說，一個很會說的人，然後卻不會做的人，在評價上是非常低的。我們把「說」跟「做」是完全拆開來看待。而且我們會比較強調那個「只做不說」的人，好像是一種比較堅毅不拔的表現。而這種表現的方式，是受到大家普遍認知、受到大家普遍嘉許，而是大家認為這樣這是一個比較好的展現方式。

對於西方人來講，他們展現在「表達能力」上；可是對中國人來講，是展現在「倫理道德」上，在實用的精神，以及在強調「做」上來講，我們在倫理道德的表現上，我們形成了一個以「親情」為主的倫理學。而這個以親情為主的倫理學裡面，強調的是你的「實作」。

東西方的差別，對於我們日後進一步的發展，在日常生活中，可以看得出很明顯的不同。而學西方哲學的主要目的，並不是在於比較文化上的好或壞，這是不重要的；而最重要的關鍵，是我們要秉持希臘哲學中的「求真」精神，這是一種普世的價值，並不是只看他們「光做不說」就比較好，或是「只說不做」就比較好。這是我們要注意的。